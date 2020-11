Brandenburger Jäger von Gebühren für Trichinenschau befreit

Brandenburg/H

Jedes von einem Jäger erlegte Wildschwein muss vor seiner Vermarktung auf Trichinen kontrolliert werden. Dabei handelt es sich um Fadenwürmer, die auch auf den Menschen übertragen werden können. Die Stadt Brandenburg verzichtet ab sofort bis Ende 2021 auf die Erhebung von Gebühren, die bei acht Euro je Probe liegen. Hintergrund für den freiwilligen Einnahmeverzicht ist der Vormarsch der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Mit einer verstärkten Bejagung sollen die Weidleute der Stadt die Verbreitung der ASP im Schwarzwildbestand als auch ein Übergreifen der ASP auf Hausschweinbestände verhindern.

Im Labor werden Fleischproben auf Trichinen untersucht. Quelle: MAZ

In einem Brief an den Jagdverband Brandenburg an der Havel würdigt Fachbereichsleiter Michael Scharf die herausragende Rolle der Jägerschaft bei der vorbeugenden Seuchenbekämpfung. Dazu gehöre die verstärkte Bejagung und die Fallwildsuche im Revier. Der zeitweise Verzicht auf die Gebührenerhebung bei Trichinenuntersuchungen würde die zusätzlichen Anstrengungen würdigen und honorieren, so der Fachbereichsleiter.

Offener Brief der Jäger

Die Stadt Brandenburg reagiert mit dem zeitweisen Gebührenverzicht auch auf einen offenen Brief, den der Jagdverband Brandenburg an der Havel allerdings bereits im Januar 2020 an die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung gesandt hatte. Damals war die Bitte der Jäger nach einer Aussetzung der Gebühren abschlägig beschieden worden. Dabei verzichtet der Landkreis Potsdam-Mittelmark bereits seit 2018 auf die Trichinengebühr, die durch Landesregelungen bei zehn Euro je Probe gedeckelt ist. Im Landkreis werden jedes Jahr mehrere tausend Wildschweine erlegt.

Andreas Beiler ist Vorsitzender des Jagdverbandes Brandenburg an der Havel. Quelle: André Großmann

Der Jagdverband Brandenburg an der Havel vereint weit über 300 Jäger aus der Stadt und dem Altkreis Brandenburg. So kam es, dass bislang Jäger innerhalb eines Verbandes je nach Ort der Erlegung mit unterschiedlichen Gebührenregelungen konfrontiert wurden. Entscheidend war immer der ausgestellte Ursprungsschein für das erlegte Wild. „Den Gebührenverzicht der Stadt können wir nur begrüßen, denn die Gleichbehandlung von Jägern aus Brandenburg und Potsdam-Mittelmark war überfällig“, sagte Verbandsvorsitzender Andreas Beiler aus Golzow der MAZ. Wie der Brandenburger Amtstierarzt Knut Große mitteilte, werden aus dem Stadtgebiet jährlich um die 500 Fleischproben überprüft. Die Kosten dafür werden jetzt vom Stadthaushalt getragen. „Damit haben wir nicht nur mit Potsdam-Mittelmark, sondern auch mit dem benachbarten Landkreis Havelland gleiche Regelungen“, so Große.

