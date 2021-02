Brandenburger Jugendlichen fällt Lehrstellensuche unter Pandemiebedingungen schwer

Brandenburg/H

Unter Pandemiebedingungen einen Job zu suchen ist nicht leicht. Doch noch schwerer haben es jene Menschen, die zum ersten Mal in ihrem Leben nach einem Job suchen. Die Jugendlichen, die im Sommer eine Ausbildung beginnen möchten. Auch die Brandenburger Jugendlichen werden vor Herausforderungen bei ihrer Lehrstellensuche gestellt, die sie bewältigen müssen, ob sie wollen oder nicht. Wie ergeht es ihnen bei der Suche oder bei eventuell schon gestarteten Bewerbungsverfahren unter Pandemiebedingungen? Wie ist die Stimmung in den Schulen? Und wie ist die Lage in den Betrieben? Suchen sie überhaupt so viel wie in den pandemiefreien Jahren?

Leon Vorheier kann sich nicht mehr persönlich erkundigen

Leon Vorheier geht in die 10. Klasse der Oberschule Nord in Brandenburg an der Havel und steckt mitten in der ersten Phase der Ausbildungsplatzsuche, der Recherche. Er möchte eine Lehrstelle als Kaufmann im Einzelhandel finden. Am liebsten bei Rewe oder dem Angel-, Schreib- und Spielwarenhändler Wedekind. Würde gerade keine Pandemie das öffentliche Leben lahm legen, würde Leon in die Geschäfte gehen und sich persönlich erkundigen, ob es freie Lehrstellen gibt. Nun läuft seine Recherche vor allem online ab.

„Ich habe Angst davor, dass ich wegen Corona nicht genommen werde“, sagt der 16-Jährige, „und dass ich bei einem Bewerbungsgespräch am Computer nicht so rüberkomme, wie ich es hoffe.“ Außerdem sei er enttäuscht, dass in der Schule einige Stunden ausfallen, wenn etwa der Lehrer in Quarantäne muss, und ihm dadurch die Möglichkeit fehlt, Noten zu verbessern, „die ja im Bewerbungszeugnis drinstehen“, so Leon.

Max Jankowski fühlt sich bei Gespräch am Bildschirm wohl

Einer, der optimistischer bei der Lehrstellensuche ist, ist Max Jankowski. Der 15-Jährige besucht ebenfalls eine der 10. Klassen der Oberschule Nord und hat schon einige Einladungen zu Eignungstests und Bewerbungsgesprächen bekommen. Seine Traumausbildung ist die zum Fahrdienstleiter bei der Deutschen Bahn. „Ich mag Technik und ich agiere gerne mit Menschen“, sagt er, „außerdem spiele ich am Computer gerne Stellwerksimulationen und da dachte ich, das wäre doch ein schöner Beruf.“ Sein Bewerbungsgespräch mit den Personalern der Deutschen Bahn hatte er online am heimischen Computer-Bildschirm.

Was andere junge Menschen nervös machen würde, weil ein Bewerbungsgespräch unangenehm genug wäre und dann auch noch online, hat Max nicht verunsichert. „Ich habe mich wohlgefühlt, weil es Spaß gemacht hat und auch weil ich Gespräche über den Bildschirm gewöhnt bin.“ Er leitet einen Verein, der Rollenspiele macht. Und diese Treffen finden im Moment ebenfalls nur online statt. Sogar über das gleiche Programm, das Max für das Bewerbungsgespräch mit der Deutschen Bahn brauchte. „Trotzdem ist es mit natürlich lieber, wenn man sich persönlich treffen kann.“

Die meisten Praktika sind nicht möglich

Was ihn stört, ist die derzeit fehlende Möglichkeit, einfach in die Firmen reinzugehen und zu fragen, ob die ausbilden. So hat er es etwa im Herbst gemacht im Städtischen Klinikum. Mit Erfolg: Anfang Februar schnuppert er in den Beruf des Medizinisch technischen Radiologie-Assistenten. Auch die geschlossene Bibliothek bedauert er, weil er dort über die Ausbildungsberufe lesen möchte. Diesen Quellen traue er mehr, als jenen im Internet, erzählt er.

Mit seinem kurzen Praktikum ist Max eine Ausnahme. In den aller meisten Fällen sind Praktika im Moment nicht möglich. Und das ist auch für die Unternehmen ein Problem, weiß Wolfgang Spieß (64), Geschäftsführer Bildung bei der IHK Potsdam. „Diese Möglichkeit des ersten persönlichen Kennenlernens ist für beide Seiten enorm wichtig“, sagt Spieß, „beide müssen wissen, auf was sie sich einlassen.“ Das Praktikum gelte noch immer als Türöffner für eine angestrebte Ausbildung. „Wir hoffen, dass im Sommer wieder mehr möglich sein wird.“

1000 offene Lehrstellen im IHK-Bereich

Derzeit gebe es im Zuständigkeitsbereich der IHK Potsdam, zu dem auch Brandenburg an der Havel gehört, rund 1000 offene Ausbildungsstellen in etwa 100 verschiedenen Berufen. Das ist eine ähnliche Zahl wie in den vergangenen Jahren. Allerdings: Die Gastronomie und Hotellerie sowie die Veranstaltungsbranche und der kleine Einzelhandel bieten sehr viel weniger Lehrstellen an. „Dafür beobachten wir einen Anstieg der Angebote in der Transport-, Lager-, Verkehr- und Logistikbranche“, so Spieß, „und auch der IT- und Marketingbereich hat großen Bedarf. Viele Händler verkaufen ihre Ware nun online. Dafür brauchen sie Fachleute, die das organisieren.“

Wie wichtig die Praktika für die Jugendlichen sind, weiß auch Manja Handtke (38). Sie unterrichtet an der Otto-Tschirch-Oberschule in Brandenburg an der Havel die Fächer Mathe und Wirtschaft-Arbeit-Technik (WAT) und sie ist Fachkraft für Berufsorientierung. Doch die Schüler an ihrer Schule werden nicht nur durch Praktika an potentielle Berufe und Unternehmen geführt. Auch Besuche des Berufsberaters der Arbeitsagentur, Firmenbesichtigungen und Expertengespräche, etwa mit Vertretern der AOK und der Caritas, organisiert Handtke. Während die Firmenbesichtigungen derzeit nicht stattfinden können, kommt das ein oder andere Unternehmen immer noch in die Schule und stellt seine Ausbildungsmöglichkeiten vor. „Man merkt schon, dass die Unternehmen sehr daran interessiert sind, die Schüler kennenzulernen“, sagt Manja Handtke. So waren kürzlich drei Azubis und die Personalleiterin des Krankenhauses zu Besuch.

Schüler fürchte Absage zugesagter Lehrstellen

Manja Handtke bekommt mit, dass die Schüler große Befürchtungen haben, sich ausgerechnet jetzt auf eine Lehrstelle zu bewerben. Sie fürchten, dass die Firmen, die schon eine Lehrstelle zugesagt haben, die womöglich doch wieder absagen, weil die wirtschaftliche Lage wegen der Pandemie die Einstellung eines Lehrlings doch nicht hergibt. Und Handtke beobachtet, dass die Schüler im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr bislang weniger Bewerbungen abgeschickt haben. „Die Unternehmen und Ausbildungsmessen haben viele Angebote, online Berufe kennenzulernen und sich zu bewerben. Aber ich habe das Gefühl, dass es den Jugendlichen schwer fällt, zu Hause diszipliniert an ihren Bewerbungen zu arbeiten und dann auch abzuschicken.“

Ihnen fehle die Routine, regelmäßig in die Schule zu kommen, so Handtke. Die derzeitige Situation mit Schule teilweise im heimischen Computer, das Homeoffice der Eltern und anderer möglicher Unwägbarkeiten, machten es nicht leicht, sich jetzt auch noch einen Ausbildungsplatz zu suchen, vermutet die WAT-Lehrerin.

Von Annika Jensen