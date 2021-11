Brandenburger Karnevalsverein BKC stellt neues Prinzenpaar vor

Brandenburg/H

Wenn am Samstagabend im Brandenburger Theater der “Brandenburger Karnevals Club” BKC seinen Prinzenball und damit im Corona-Jahr 2021 das größte, stattfindende gesellschaftliche Event der Stadt eröffnet, erwartet die Besucher eine faustdicke Überraschung.

Die haben die Senatoren des BKC schon hinter sich, die bereits vor einer Woche beim traditionellen Senatorenabend eine Woche vor dem Ball erfuhren, welches Paar denn in diesem Jahr den BKC präsentiert.

Große Überraschung für Karnevalisten in Brandenburg

Das Paar „polarisiere durchaus” kündigte der nagelneue BKC-Präsident Mario Heitz, schon vor dem Einmarsch des Paares an. Und tatsächlich gab es einige ungläubige und skeptische Blicke, als André Eckhardt und Britt Lange durch die Tür schritten.

Was keineswegs an der hinreißenden Britt Lange als vielmehr an ihrem Partner lag, der bisher als Senator des Karnevalsclubs Havelnarren (KCH), stolz die Farben seines Vereins auf Sakko, Narrenkappe und Schal trug.

Bis vor wenigen Wochen. Da habe Eckhardt, so erzählt KCH-Präsident Günter Koch, die Narrenkappe abgelegt, „weil er mit der Führung unseres Vereins nicht mehr zufrieden war.” Der KCH ist der zweite Brandenburger Karnevalsclub.

Standen sich die Vereine noch vor einigen Jahren in toleranter Abneigung gegenüber, hat sich das Verhältnis in der zurückliegenden Zeit deutlich verbessert, wofür beispielsweise Führungskräfte wie Matthias Pichelbauer, Günter Koch und Matthias Zurke (alle KCH) ebenso gesorgt hatten wie Jaqueline Damus, Thoralf Engelbrecht und Nico Vogel (alle BKC).

Ein fliegender Wechsel von einem zum anderen Verein kam jetzt trotzdem eher schlecht an, wie die hitzigen Debatten in den zurückliegenden Tagen zeigten.

In der Stadt Brandenburg an der Havel bekannt

Doch wie formuliert es die Pressechefin des BKC Anett Rostalski diplomatisch: Auch wenn „das Prinzenpaar der 58. Saison des BKC polarisieren und Grund für Diskussionen geben (sollte), so hat die Brandenburger Leserschaft der MAZ doch diese Information verdient.” Recht hat sie! André, der 58. Prinz des BKC ist 59 Jahre alt.

Seine Britt ist jung. Beide sind waschechte Brandenburger, hier geboren und zur Schule gegangen. Prinzessin Britt liebt Pferde, wurde aber dennoch Bauzeichnerin und Ingenieurin für Hochbau. Nach der Wende wurde sie Sozialversicherungsfachangestellte und feierte jüngst ihr 30-jähriges Betriebsjubiläum bei der AOK.

Prinz André entschied sich nach einer Lehre für die Selbstständigkeit und kümmerte sich fortan –als Bandmusiker gestählt - um die Organisation von Veranstaltungen. In den 1990er Jahren führte er Blumenläden und brachte sich autodidaktisch das Blumenbinden bei.

Weihnachtsmannparade und Havelfest in Brandenburg an der Havel

Kurz vor der Jahrtausendwende begann der auch als “Klatschreporter Ecki” bekannte Eckhardt in im Advent in Karnevalsmanier Weihnachtsmannparaden in der Stadt zu organisieren und Havelköniginnen küren zu lassen. Heute ist er Moderator und Veranstalter von größeren und kleineren Events und hat daher, wie alle in diesem Metier tätigen Menschen, eine harte Corona-Durststrecke hinter sich gebracht.

Kennen gelernt haben sich beide beim Havelfest. Für die AOK als Schirmherr organisierte Britt den „Havelmann-Cup“ und später das Entenrennen. Mit André als Mitorganisator des Havelfestes ergaben sich so „erste Berührungspunkte”, schreibt Anett Rostalski.

Fliegender Wechsel der Vereine in Brandenburg an der Havel

Und warum nun BKC? In den etwa 10 Jahren als Senator im KCH habe er Spaß am Karneval gehabt, verrät er. Daraus hätte sich “sehr viele persönliche Kontakte zu Mitgliedern des BKC” entwickelt: Wir haben in geselligen Runden viel Zeit verbracht, uns kennengelernt und Freundschaften geschlossen.” Nun seien „beide sehr glücklich im BKC eine neue karnevalistische Heimat gefunden zu haben.”

Diese neue Heimat hat ihnen in einiger Heimlichkeit der neue Vorstand um Mario Heitz gegeben. Er war Ende September neu ins Amt gekommen. Nachdem die beliebte BKC-Chefin Jacqueline Damus ihren Hut nahm, bekam Friseur Heitz aus dem Kreis von 87 erschienenen Wahlberechtigte die Mehrheit. Ihm zur Seite stehen im BKC-Vorstand nun Torsten Ritzka (Technik), Angela Schmidt (Finanzen), Mandy Krama (Programm) und Heiko Sack (Organisation).

Von Benno Rougk