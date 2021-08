Potsdam

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich darauf geeinigt, dass das Angebot von Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche ausgeweitet wird. Die Entscheidung ist umstritten. Die Kinderärztin Kristina Penkawa aus Brandenburg/Havel erklärt, warum sie ihre Kinder hat impfen lassen und mit welchen Fragen sich Eltern an sie wenden.

Frau Penkawa, in der Frage um Impfangebote für Kinder und Jugendliche übt die Politik ziemlichen Druck auf die Ständige Impfkommission (Stiko) und auch auf die Ärzteschaft aus. Wie sehen sie als Kinderärztin diese Debatte?

Grundsätzlich war ich froh und erleichtert, als der Impfstoff von Biontech für Kinder ab 12 Jahren zugelassen wurde. Die Stiko hat dann keine allgemeine Impfempfehlung für diese Altersgruppe ausgesprochen, sondern empfohlen, Kinder mit chronischen Vorerkrankungen und einem besonderen Risiko zu impfen. Nach ärztlicher Aufklärung und auf Wunsch der Eltern beziehungsweise der Kinder steht einer Impfung aber auch nichts im Wege. Wir haben das in der Praxis so gehandhabt und die Schutzimpfung allen Kindern ab 12 Jahren angeboten.

Und wie ist die Nachfrage?

Eltern hatten sich schon vor der Freigabe bei uns nach dieser Möglichkeit erkundigt. Wir haben eine Warteliste angelegt und die dann abgearbeitet. Ich habe auch zwei meiner Kinder impfen lassen. Aber die Nachfrage hält sich in Grenzen. Wir führen einmal in der Woche eine Impfsprechstunde durch, bei der sich die Eltern erkundigen. Aber es ist nicht so, dass sie Schlange stehen würden.

Warum empfehlen Sie Eltern, ihre Kinder gegen das Coronavirus impfen zu lassen?

Wenn die Kinder nicht geimpft sind, hat das Virus weiter die Möglichkeit, sich zu verbreiten. Die Inzidenz wird wieder ansteigen, wenn die Schule losgeht. Das wird schwierig, weil die Kinder wiederum die Eltern anstecken, die ja auch noch nicht alle geimpft sind. Und damit steigt auch das Infektionsrisiko für die Großeltern. Deren Aktionsradius ist ja normalerweise kleiner als der von Schulkindern, die im Alltag viel mehr Kontakte haben. Ich empfehle daher die Impfung von Kindern, weil sich die Pandemie nur stoppen lässt, wenn möglichst breit geimpft wird.

Eltern berichten, dass sie von Ärzten abgewiesen werden, wenn sie nach einem Impftermin für Kind fragen. Können Sie das verstehen?

Das ist ein Thema in der Ärzteschaft – und ich kann das auch verstehen. Wenn sich jemand entscheidet, die Impfung für Kinder nicht anzubieten, muss man das respektieren. Das ist eben die Freiheit im ärztlichen Handeln. Da darf niemand reinreden. Es liegt letztlich im Ermessen des behandelnden Arztes.

Mit welchen Fragen wenden sich Eltern an Sie?

Es sind meist ähnliche Fragen. Viele möchten wissen, wie häufig Nebenwirkungen auftreten. Nach meiner Beobachtung sind die Impfreaktionen bei Kindern und Jugendlichen eher gering. Einige berichten von Kopfschmerzen, von Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Ein Junge hatte auch mal einen Tag lang leichtes Fieber. Aber das ist am nächsten Tag vorbei. Eltern wollen natürlich auch wissen, was mit Kindern passiert, wenn sie sich mit Corona infizieren und welche möglichen Langzeitfolgen es gibt.

Erkundigen sich eher unentschlossene Eltern bei Ihnen oder solche, die sich schon für eine Impfung entschieden haben?

Eher Letzteres. Aber manchmal ergibt sich ein solches Gespräch auch bei der Impfsprechstunde oder bei der Vorsorgeuntersuchung. Da kommt man fast immer irgendwann auf das Thema Corona. Ich erzähle dann, dass ich meine Kinder habe impfen lassen. Man tauscht sich eben aus. Manche haben aber eine klare Meinung und lehnen die Impfung kategorisch ab.

Mit welcher Begründung?

Es sind die üblichen Vorbehalte. Die Impfstoffe seien nicht ausreichend erprobt, es gebe massive Nebenwirkungen, die Stiko empfehle das nicht und so weiter. Viele beschäftigt auch, dass es sich bei Biontech und Moderna um neuartige Impfstoffe handelt. Das meiste kann man im Gespräch richtigstellen oder erklären. Ich kann die Ängste der Eltern verstehen. Es ist ja so, dass sich die meisten Menschen normalerweise nicht mit der Entwicklung und Funktionsweise eines Impfstoffes beschäftigen.

Wie ernst müssen Ärzte die Empfehlung der Stiko nehmen?

Sie müssen die Empfehlung natürlich sehr ernst nehmen. Aber sie ist keine Voraussetzung für eine Impfung. Nehmen Sie die Meningokokken-B-Impfung, die nicht von der Stiko empfohlen wird. Trotzdem raten viele Kinderärzte zu dieser Impfung, ich übrigens auch.

Von Torsten Gellner