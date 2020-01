Brandenburger Kita für 2,5 Millionen Euro zu verkaufen

Brandenburg/H

Alle Tage ist ein solches Mietobjekt nicht zu bekommen. In den nächsten knapp 20 Jahren sind mit dem Gebäude gesicherte Einnahmen zu erzielen. In Brandenburg/Havel steht eine Kindertagesstätte zum Verkauf, besser gesagt das kostbare Grundstück mit dem historischen Gebäude in der Altstadt.

2,5 Millionen Euro soll das denkmalgeschützte Gebäude in der Magdeburger Straße 16 kosten, in dem jeden Tag ungefähr 70 Kinder toben. Investor Elmar Keidel beziehungsweise sein Unternehmen „Magdeburger 16 Verwaltungs GmbH“ möchten sich von dem einstigen Offizierskasino trennen.

Kita-Betrieb nicht berührt

Dem Vernehmen nach soll auch der Verein Lafim-Diakonie an einem Erwerb des Backsteinbaus Interesse haben. Das kirchliche Unternehmen betreibt die Kindertagesstätte, die nach der Gebäudesanierung vor gut zwei Jahren eröffnet wurde.

Lafim-Diakonie-Geschäftsleiter Joachim Damus versichert, dass der Kita-Betrieb von einem Verkauf und Eigentümerwechsel nicht berührt und alles in diesem Fall wie gehabt weiterlaufen würde.

Schließlich hat die Stadt einen über zwanzig Jahre laufenden Mietvertrag mit dem auf den Erwerb, die Sanierung und die Entwicklung von eigenem Grundbesitz spezialisierte Investor abgeschlossen.

128000 Euro Miete im Jahr

Mit diesem Pfund wuchert der Eigentümer in seinem Verkaufsinserat ausdrücklich. „Rarität 5,12 Prozent Rendite!!! Kita mit 20 Jahre Stadtvertrag!“ So wirbt das beauftragte Immobilienunternehmen aus Bayern um Kunden.

128 200 Euro durchschnittliche Jahresnettokaltmiete werden dem Käufer in Ausscht gestellt bei 9000 Euro gedeckelter Bewirtschaftungskosten.

Für rund 1,6 Millionen Euro hatte Investor Keidel das ehemalige Militärgebäude an der Ecke Magdeburger Straße/Fouquéstraße sanieren und als 1000 Quadratmeter großes Spielparadies für Krippen- und Kita-Kinder herrichten lassen.

Haus mit französischem Geld gebaut

Das Gebäude wurde 1899 hochwertig gebaut und damals mit französischen Reparationsleistungen nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 bezahlt, wie der Historiker Wolfgang Kusior recherchiert hat.

Zu der Immobilie gehört nicht nur das voll unterkellerte, barrierefreie und rollstuhlgerechte Gebäude mit 43 Zimmern, sondern auch das gesamte gut 1600 Quadratmeter große Grundstück mit Garten und Spielplatz.

Die genaue Adresse der Kindertagesstätte namens Michaja in der Brandenburger Altstadt gibt das Immobilienunternehmen aus Bayern „zum Schutz des Eigentümers“ nicht an. Aber natürlich erkennen ortskundige Menschen das historische Gebäude auf Anhieb.

Von Jürgen Lauterbach