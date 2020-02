Klinikum in Brandenburg an der Havel ist gerüstet für das Coronavirus

Brandenburg/H

Auch wenn Gerüchte etwas anderes besagen mögen. Im städtischen Klinikum Brandenburg/Havel gab es und gibt es bisher keine mit dem Coronavirus infizierten Patienten.

Doch vorbereitet ist das Krankenhaus in der Hochstraße schon, sollten an diesem Virus erkrankte Menschen wirklich einmal Hilfe und Behandlung suchen.

Liane Profetta braucht wenig Zeit, um sich für den Fall der Fälle auszurüsten. Wenn also jemand zu versorgen ist, der die Infektionskrankheit womöglich hat und sie über die Sekrete seiner Atemwege übertragen könnte.

Kittel, Handschuhe, Maske, Brille

Die Hygienefachkraft des städtischen Klinikums, die zugleich examinierte Krankenschwester ist, geht zunächst in einen Raum der Notaufnahme, der für die Erstbehandlung von Patienten mit hoch ansteckenden Krankheiten vorgesehen ist.

Die Mitarbeiterin zieht in dem spartanisch eingerichteten Zimmer einen gelblich transparenten Kittel über ihren Oberkörper. Sie streift medizinische Einmalhandschuhe aus Gummi über, bedeckt Mund und Nase mit einer direkt anliegendem Schutzmaske und schnallt eine abdichtende Schutzbrille über ihre eigene Brille.

Nur diese Alltagsbrille würde nicht vor einer Ansteckung bewahren, weil die Viren die Augenschleimhäute durch die offenen Stellen noch erreichen könnten.

Schutz wie bei Influenza und Tuberkulose

„Zum Schutz der Mitarbeiter haben wir die notwendige persönliche Schutzausrüstung vorrätig“, erklärt Wiebke Weiland, die Chefärztin der Rettungsstelle im Klinikum, die im Austausch mit der städtischen Amtsärztin steht.

Diese Ausrüstung im Klinikum entspreche den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI). Sie werde auch dann angelegt, wenn es um andere hoch ansteckende Krankheiten geht wie Influenza und Tuberkulose.

Die Chefärztin versichert, dass „sich bei uns im Klinikum kein Patient mit einem Verdacht auf eine nCoV-2019-Infektion vorgestellt“ habe. Gemeint ist die Coronavirus-Infektion, die nach jüngsten Meldungen in China mehr als 2000 Todesopfer gefordert hat.

Mitarbeiter der Notaufnahme sind geschult

Auf einen möglichen Fall hat sich das Brandenburger Klinikum vorbereitet. Wiebke Weiland: „Alle Mitarbeiter des Hauses wurden und werden schriftlich über die aktuellen RKI-Empfehlungen informiert.“

In den Bereichen, in denen es zu einem möglichen ersten Kontakt mit einem solchen Patienten kommen kann, seien die Beschäftigten in einer Fortbildung persönlich geschult. Also in der Notaufnahme und im interdisziplinären Ambulanzzentrum.

Bisher sind noch keine Männer und Frauen in die Rettungsstelle gekommen mit dem Verdacht, dass sie sich infiziert haben könnten.

Wichtige Fragen an Atemnot-Patienten

Wenn aber jemand mit starkem Husten, Fieber oder Atemnot kommt und die Ursache dafür unklar ist, stellen die Schwestern schon am Empfangstresen der Notaufnahme zur Sicherheit bestimmte Fragen.

Es liegt nahe, dass sie sich erkundigen, ob die betreffenden Patienten womöglich kürzlich in China gewesen oder in der jüngeren Vergangenheit dort auf der Westerdam oder einem anderen Kreuzfahrtschiff unterwegs gewesen sind.

Zwar gibt es im Brandenburger Krankenhaus keine spezielle Quarantänestation. „Aber ein geeignetes Zimmer stünde bei Bedarf zur Verfügung“, versichert die Chefin der Notaufnahme.

THB-Mitarbeiter reisen nicht nach China Die Technische Hochschule Brandenburg (THB) hat keine Partnerhochschule in der zentralchinesischen Provinz Hubei mit seiner Hauptstadt Wuhan, wohl aber in Shanghai: die Tongji-University. Dienstreisen von THB-Mitarbeitern nach China werden derzeit nicht genehmigt, berichtet auf Anfrage Justus Lindl, persönlicher Referent des Präsidenten. Allerdings gebe es aktuell gar keinen Handlungsbedarf, weil niemand einen Antrag gestellt hat. Mögliche Reisen von Studenten liegen nach Lindls Worten außerhalb des Einflusses der Hochschule. Bezogen auf die Studenten unternehme die THB daher nichts. Im April hätte ein Treffen des Deutschen Hochschulkonsortiums für Internationale Kooperationen (DHIK) in Shanghai stattfinden sollen. Aber kein Problem für die Brandenburger Hochschule, die diesem Verbund angehört. Denn dieses Treffen wurde kurzfristig nach Erfurt verlegt.

Sollte ein Patient in einem Verdachts- oder einem bestätigtem Fall stationär in Brandenburg/Havel aufgenommen werden, wäre die Unterbringung also gewährleistet nach den Empfehlungen der RKI-Fachleute.

Bevorzugen würde Wiebke Weiland allerdings, Coronavirus-Patienten wenn möglich zum Beispiel nach Berlin zu verlegen, wo eigene Infektionsabteilungen bestehen.

Noch lieber würden sie und ihre Kollegen auch weiterhin ganz auf den Kontakt mit dieser gefährlichen Infektionskrankheit verzichten.

