Brandenburger Ladenbetreiberin wütet gegen Corona-Maßnahmen

Viola Gutwasser ist sauer. Die Betreiberin des Second-Hand-Ladens „Exquisit“ in der Steinstraße 30 schließt ihre Türen. Der Grund: Sie bezeichnet die Corona-Maßnahmen als unsinnig, unverschämt, ungerechtfertigt. Ihren Standpunkt macht sie auf einem Zettel an der Eingangstür des Geschäfts deutlich. Zudem rechnet sie in einem Internetvideo mit den Entscheidungen der Bundesregierung ab. Der Clip hat inzwischen mehr als 1000 Likes, es wurde hunderte Male geteilt.

„Ich schließe mein Geschäft und mache erst wieder auf, wenn ich vernünftig arbeiten kann. Das, was unsere sch... Regierung mit uns macht, ist einfach unverschämt. Es ist einfach nur eine Willkür, die überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen ist. Wir werden systematisch kaputt gemacht“, wütet Gutwasser in dem Video.

Kein Verständnis für Schnelltests

Die Geschäftsfrau bewertet Corona-Schnelltests für Kunden als überflüssig. Sie fragt sich, warum diese im Einzelhandel nötig sind, in Supermärkten aber nicht. „Wenn bei mir im Laden ein Kunde einkaufen geht, wird er nicht gleich sterben. Ich brauche weder einen Corona-Test, wenn ich zu Fielmann gehe, um mir eine neue Brille zu besorgen. Ich brauche keinen negativen Test, wenn ich einkaufen gehen möchte. Es ist überall brechend voll, ganz egal, an welcher Schlange ich stehe, ob bei Rossmann, Rewe oder im Aldi“, sagt die Unternehmerin.

Das Geschäft „Exquisit Designer - Secondhand“ hat geschlossen. Quelle: André Großmann

Sie denkt, dass Kunden durch den Wechsel der Corona-Maßnahmen so verunsichert sind, dass sie Läden in der Brandenburger Innenstadt fernbleiben. In einem Chat der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft (STG) Brandenburg suchte sie das Gespräch mit anderen Einzelhändlern. „Doch keiner ist bereit, sich mir anzuschließen, da wo ich stehe. Ich bin fast allein in einer Stadt gegen den Staat“, schreibt sie unter anderem auf Facebook.

Thomas Krüger, Chef der hiesigen Stadtmarketing-Gesellschaft, will das Video nicht sehen und kommentieren. Viola Gutwassers Ansichten teilt er nicht, will sie nicht weiter kommentieren. Lieber weist Krüger auf die geltende Eindämmungsverordnung hin. Sie ermöglicht Einzelhändlern das Einkaufen mit Termin bei Click-and-Meet und den Verkauf ihrer Waren mit Schnelltest, wenn der Inzidenzwert nicht höher als 150 ist. „Der Umsatz im Einzelhandel ist aktuell nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Doch je mehr Menschen geimpft sind, desto eher kommen die Lockerungen. Es ist absehbar, dass sich die Lage in einigen Wochen bessert“, sagt er.

Kritik an Mitbewerbern

Viola Gutwasser hat Corona-Hilfsgelder von der Bundesregierung erhalten. Das sei aber nicht genug. Denn diese würden„gerade so reichen“, um die Miete für ihren Laden zu bezahlen. Sie lobt das Ausflugslokal Neue Mühle, wo Mitarbeiter des Ordnungsamtes wiederholt Verstöße gegen die Pandemie-Regeln feststellten. Eine Querdenkerin sei sie nicht, betont die 58-Jährige.

Viola Gutwasser hält Corona-Schnelltests für Unsinn. Quelle: privat

Zweites Video geplant

Gutwasser befürchtet das Ende des Einzelhandels und leerstehende Gebäude in der Steinstraße. Lösungen für die Zukunft ihres 90 Quadratmeter großen Geschäfts hat sie zwischen der auserlesenen Ware von namhaften Modedesignern aber noch nicht gefunden. „Ich habe keine Online-Strategie, weil viele Kunden bei mir gar nicht online einkaufen. Das ist eine ganz andere Zielgruppe“, sagt sie. Mitbewerber wie das Unternehmen Miazaya zeigen aber wenige Meter entfernt, dass sie auch mit dem Online-Verkauf von Textilien im Lockdown Erfolg haben können.

Gutwasser kündigt stattdessen ein zweites Video an. „Wenn ich mich entschließe, entgegen der unsinnigen Maßnahmen zu öffnen“, sagt sie.

Von André Großmann