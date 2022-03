Brandenburg/H

Für einen Ladendiebstahl im Wert von 3,72 Euro muss sich jetzt ein Mann vor dem Landgericht Potsdam verantworten. Doch nicht das Diebesgut wiegt so schwer, dass sich das Landgericht damit befassen muss. Es ist das Klappmesser, dass der Angeklagte Toni N. während der Tat bei sich trug.

Dem Beschuldigten werden von der Staatsanwaltschaft zwei Vergehen zur Last gelegt. Zum einen habe er am 25. August 2020 in der Rewe-Filiale im Veilchenweg auf dem Görden eine Dreierpackung Tiefkühlpizza der Marke „Ja!“ gestohlen. Zudem habe er zwei Flaschen Bier mitgehen lassen – das alles für einen Warenwert von 3,72 Euro.

Toni N. will sich vor dem Landgericht Potsdam nicht äußern

Bei einer Durchsuchung seines Rucksacks wurde ein Klappmesser festgestellt, dass griffbereit gelegen habe.

Der Angeklagte wird von dem Rechtsanwalt Thomas Arndt vertreten. Toni N. äußert sich während der gesamten Verhandlung nicht. Auch auf die Nachfrage seiner Personalien antwortet er nur mit einem kurzen Nicken oder „Ja“ oder „Nein“.

Erwischt durch den Brandenburger Ladendetektiv

Viel gesprächiger war er auch unmittelbar nach dem Ladendiebstahl nicht. Der erste geladene Zeuge war an dem Tag als Ladendetektiv unterwegs. Er habe Toni N. beobachtet, wie er die Waren in seinen Rucksack gesteckt und versucht habe, den Laden zu verlassen, ohne zu zahlen.

Der Ladendetektiv ist öfters in der Rewe-Filiale auf dem Görden unterwegs. An diese Tat spezifisch, kann er sich nur lückenhaft erinnern. So hat er auch an das Klappmesser nicht erinnern.

Der Ladendieb war bereits bekannt

Da sich Toni N. schon damals nicht zu den Vorwürfen und seinen Personalien äußern wollte, wurde die Polizei verständigt. Der Name des Angeklagten war dem Ladendetektiv bereits bekannt, er war schon einmal unangenehm aufgefallen. Ob der Zeuge allerdings vor dem Vorfall bereits mit ihm zu tun hatte, ist unklar.

Richter Jörg Tiemann harkt beim Warenwert der gestohlenen Güter nach, da ihm dieser sehr niedrig erscheint. Der Detektiv bestätigt, dass ein Warenwert zwischen zwei und zehn Euro „nichts besonderes“ ist.

Griffbereites Messer

Die nächsten beiden Zeuginnen sind Polizeibeamtinnen die zu der Tat hinzugerufen wurden. Bei der Durchsuchung des Rucksacks, um einen Personalausweis zu finden, fanden sie das Klappmesser. Sie erinnern sich, dass Toni N. ruhig war, allerdings unkooperativ. Er habe sich nicht zu seinen Personalien oder den Vorwürfen geäußert.

Wo genau das Messer sich befunden hat und wie es aussah, können beide Beamtinnen nicht mehr sagen. Da es in den Akten als „griffbereit“ vermerkt wurde, sei jedoch klar, dass Toni N. nur einen Reißverschluss hätte öffnen müssen, um an das Messer zu gelangen.

Richter Jörg Tiemann hakt nach

Verwunderlich für Richter Tiemann waren zwei Dinge. Zum einen die fehlende Durchsuchung des Beschuldigten zur Eigensicherung der Beamtinnen. Frauen dürfen Männer nicht durchsuchen, dies hätten männliche Polizisten übernehmen müssen. Der Ladendieb hätte immerhin auch eine Waffe am Körper tragen können.

Zudem wundert Tiemann der Fakt, dass Toni N. seinen Rucksack samt Messer zurückerhalten habe, nachdem die Anzeige angefertigt worden war. Das Messer wurde fotografiert, jedoch nicht als Beweismittel eingezogen.

Toni N. befindet sich in der Asklepios-Klinik in Brandenburg an der Havel

Weitere Erkenntnisse werden die nächsten Verhandlungen bringen. Der Angeklagte hat jedoch bereits gesagt, dass er sich nicht zu den Vorwürfen äußern wird. Während der Verhandlung befindet er sich in der Asklepios-Klinik in Brandenburg an der Havel. Das Urteil wird für Ende April erwartet.

Von Julia Kazmierczak