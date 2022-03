Brandenburg/H

Der Freedom Day fällt aus, weil die Brandenburger Landesregierung eine Vielzahl der Corona-Regeln bis zum 2. April verlängert. Dazu gehört auch die Maskenpflicht an Grundschulen und das sorgt für Kritik.

Brandenburger Landeselternsprecher fordert Ende der Maskenpflicht für Grundschulen

So fordert Landeselternsprecher René Mertens die sofortige Abschaffung der Maskenpflicht für Erst- bis Sechstklässler. „Die Maskenpflicht ist überholt. Unsere Kinder leiden massiv darunter. Auch die Mehrheit der Eltern möchte das nicht mehr“, sagt er der MAZ. Der Kommunalpolitiker betont, dass die Maske das Lernen für Kinder erschwert. Er argumentiert, dass die Grundschüler durch die Mund-Nasen-Bedeckung Probleme haben, Laute zu hören und sie anschließend zu verstehen.

Seiner Meinung nach kommt erschwerend hinzu, dass die Maske die Mimik und Gestik verschleiert und Kinder nicht sofort sehen, wie Lehrer auf ihre Antworten reagieren. „Was macht es für einen Sinn, wenn die Kinder am Vormittag vier Stunden Maske tragen und am Nachmittag normal miteinander spielen? Die Maske scheitert an der Realität des Lebens“, sagt Mertens. Der Zieseraner kritisiert die Landesregierung scharf und zweifelt an der Verlässlichkeit der Landespolitiker, weil diese zugesagte Lockerungen wieder zurückgenommen haben.

Landeselternsprecher René Mertens fordert ein Ende der Maskenpflicht an Brandenburger Schulen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Brandenburger Schulleiter mit Lob und Kritik für Masken

Doch was sagen Brandenburger Schulleiter zur Forderung? Die MAZ hat sich umgehört und erhält unterschiedliche Reaktionen. Katharina Vogt vom Thomas-Müntzer-Schulzentrum Ziesar-Görzke begrüßt eine sofortige Abschaffung der Maskenpflicht. „Ich glaube nicht, dass die Maske groß etwas an den Infektionszahlen ändert, viele Kinder stecken sich auch so an“, sagt sie auf MAZ-Nachfrage. Sie kritisiert, dass die Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht bei der Vermittlung von Inhalten für Schwierigkeiten sorgt. Voigt benennt als Beispiel, dass Kinder die direkten Reaktionen ihrer Lehrer mit Maske schlechter sehen und „häufiger müde sind“. Sie freut sich schon jetzt auf die Lockerungen und das Ende der Maskenpflicht in Schulen.

Heike Ohsmann leitet die Wusterwitzer Grundschule und kann das Ende der Maske ebenfalls kaum abwarten. Dennoch mahnt sie zur Vorsicht und lobt die Verschiebung der Lockerungen. „Wir haben momentan 14 positiv getestete Kinder bei uns in der Schule. Ich freue mich, wenn die Maskenpflicht Geschichte ist, doch momentan ist sie aus medizinischer Sicht einfach sinnvoll“, sagt die Pädagogin.

Katja Gohlke leitet die Evangelische Grundschule in Brandenburg an der Havel und verteidigt die Maskenpflicht. „Die Kinder haben sich an die Maske gewöhnt, auch wenn sie nicht immer angenehm ist“, sagt sie der MAZ. Sie hat Verständnis, dass Lehrer und Schüler auf ein Ende der Corona-Regeln hoffen, doch im Moment seien diese noch sinnvoll. „Die Infektionszahlen sind einfach zu hoch, wir brauchen die Maske und die letzten Tage mit Corona-Regeln schaffen wir jetzt auch noch“, sagt Gohlke.

Birgit Schiller von der Gebrüder-Grimm-Schule freut sich auf ein Ende der Maskenpflicht, hält sie aber momentan für sinnvoll. Quelle: Rüdiger Böhme

Ähnlich sieht es Birgit Schiller von der Gebrüder-Grimm-Grundschule. Sie bestätigt aber, dass die Maske insbesondere bei der Vermittlung von Fremdsprachen für Probleme sorgt. „Für Lehrer und Kinder ist es anstrengend, wenn sie die Wörter vier- bis fünfmal betonen müssen, aber wenn es der Gesundheit nützt, packen wir das weiterhin“, sagt Schiller.

Doch wie geht es jetzt weiter? Noch müssen Schüler und Lehrer mindestens eine medizinische Maske tragen. An Schulen gilt weiterhin die Testpflicht, für Lehrer täglich, für Schüler mindestens dreimal pro Woche. Bundestag und Bundesrat entscheiden Freitag über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Bis zum 2. April bleibt die Maskenpflicht in Brandenburger Schulen bestehen, dann ist sie erst mal Geschichte.

Von André Großmann