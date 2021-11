Brandenburg/H

Die diesjährigen Adventskalender des Lion Club Brandenburg gehen in diesen Tagen weg wie warme Semmeln: Am Donnerstagvormittag waren die vorweihnachtlichen Kalender mit ihren 24 Türchen an den allermeisten Verkaufsstellen schon vergriffen. Nur beim Therapiezentrum Promnitz in der Gördenallee waren noch gut 25 Exemplare zum Einzelpreis von fünf Euro zu haben.

„Schon vor dem eigentlichen Verkaufsstart am 27. Oktober haben die Leute bei uns nach den Adventskalendern gefragt“, sagt Promnitz-Physiotherapeutin Tabea Boris. „Von den insgesamt 300 Exemplaren, die wir in diesem Jahr bekommen haben, waren die ersten 200 im Nu ausverkauft.“

Der diesjährige Lions-Adventskalender Quelle: Jérôme Lombard

24 Türchen für gute Zwecke

Hinter den Türchen des Lions Adventskalenders verstecken sich in diesem Jahr 180 Preise mit einem Gesamtwert von über 12.000 Euro. Mit dem Hauptpreis – einem Reisegutschein in Höhe von 1250 Euro – lässt es sich in die Ferne träumen.

Die Erlöse des diesjährigen Adventskalenders kommen spannenden Projekten zugute: dem Frauenhaus Brandenburg an der Havel, der Finanzierung einer Sitzbank am Havelradweg sowie der Finanzierung eines Stillstuhls für das Städtisches Klinikum Brandenburg.

MAZ-Sternentaleraktion bleibt feste Größe

Auch die MAZ-Sternentaleraktion wird in diesem Jahr wieder gefördert. Diese Unterstützung ist eine feste Größe in dem Projekt, bei dem MAZ-Leser mit ihren Spenden helfen, Kindern aus einkommensschwachen Familien ein schönes und buntes Weihnachtsfest zu bescheren.

Am 1. Dezember wird das erste Türchen geöffnet, die Losnummern erscheinen dann täglich in der MAZ.

Von Jérôme Lombard