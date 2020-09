Brandenburg/H

Während die Zuschauer auf dem Rängen sich noch finden und miteinander sprechen, kommt auf der Bühne Bewegung in Gang. Ein Mann läuft zwischen den scheinbar wild auf dem Boden liegenden Utensilien umher, setzt sich hin, springt zwischen zwei Fahnen hindurch und kämpft mit einem Besen. Doch dieses scheinbare Durcheinander ist ein Teppich von Assoziationen, die einen genau überlegten Parcours ergeben, in dem sich Judas auf seinem Lebensweg bewegen wird.

Am Samstag war auf der Freilichtbühne des Marienbergs Premiere des Stückes „Judas“ mit Urban Luig in der Titelrolle. In der Rolle der „Figur“ stand ihm Annika Finning zur Seite. In dem zurzeit wohl am meisten auf deutschen Bühnen gespielten Theaterstück, gehen Luig und Regisseur Frank Martin Widmaier aber eher einen eigenen Weg. Urban Luig, der den meisten von seinen Improvisationsspielen bekannt ist und vielleicht genau das von ihm erwartete, zeigte hier eine präzise Inszenierung, die keine Spontanität zulässt, diese aber wohl zu nutzen weiß, wie bei dem einsetzendem Regen.

Zur Galerie Das Schauspiel „Judas“, eine Eigenproduktion des Brandenburger Theaters feierte eine gelungene Premiere auf der Freilichtbühne des Marienbergs.

So geht es nicht darum, in dieser Inszenierung die religiöse Variante getreu zu verfolgen, eher die Widersprüche der Figur in all ihren Farben und Sparten wiederzugeben. Dafür wird auch der Draht zum Publikum gesucht. Nicht nur der Gang zu den Zuschauern, sondern auch manche Frage, wie nach dem anonymen Zuschauer, der ohne Eintritt zu zahlen unter ihnen weilt. Dem redet er zunächst ins Gewissen. Natürlich ergebnislos. Oder die Frage ob jemand sich zu sagen traut: Er ist für mich gestorben.

„Ich war der Sohn eines Mannes und einer Frau, die sich nicht besonders lieb hatten und sich auch nicht besonders hassten, ein Kaufmann und eine Hebamme. Ich bekam einen Namen, der schon seit Generationen dem ersten Sohn in der Familie gegeben wird, als Zeichen der Verbundenheit mit dem fernen Vorvater des Volkes, dem ich angehöre. Ich war stolz, ja. Auf diesen Namen. Ich sprach ihn gerne laut aus.“ Der Name Judas, das ist auch der Verräter, der für 30 Silberlinge seinen Meister an die Schächer ausgeliefert haben soll.

Wandlung auf der Bühne

Seine Erkenntnisse zum Gegensatz zwischen Glauben und Zweifel formuliert er scharf und unmissverständlich. Nicht der Glaube, sondern der Zweifel sei produktiv, sagt Judas, weil er den Menschen zum Handeln bringe. Wer glaubt, möchte nichts ändern, wer zweifelt, will den Zweifel loswerden. Dabei ist seine Sprache sehr einfach, direkt und emotional. Man solle nicht versuchen, etwas zu verstehen, meint er. Es gebe Dinge, die sich nicht verstehen lassen.

Judas gibt dem Zuschauer die Aufgabe nachzudenken, was die Leute über einen sagen, hinter die Figuren zu schauen und was sie denken. So findet auch auf der Bühne eine Wandlung statt und Judas befreit sich scheinbar von allem Gewesenen und von sich selbst. Dazu gehört auch, dass er im Sinne der Neugeburt am Ende des Stückes alle Kleidung und selbst die letzte Hose fallen lässt.

Urban Luig zieht alle Register seines schauspielerischen Könnens, sich strikt an die Inszenierung haltend und punktgenau unterstützt von der jungen Darstellerin Annika Finning als „Figur“. Die stehenden Ovationen und das wiederholte Auffordern auf die Bühne waren der grandiose Dank für 70 Minuten Drama im besten Sinne des Wortes.

