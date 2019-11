Seit zehn Jahren schlägt ein fremdes Herz in seiner Brust

Brandenburg/H

Manche Menschen haben ein gutes Herz, andere sind herzlos, wieder andere haben Herzschmerz oder gar ihr Herz verloren. Auf Martin Maier aus Brandenburg/Havel trifft alles ein bisschen zu.

Er hat sein Herz an keine Frau verloren, sondern an eine schwere Krankheit vor inzwischen 14 Jahren. Vier Jahre später folgte die Operation: altes Herz raus, neues Herz raus.

In diesem Jahr feiert Martin Maier seinen ersten runden Geburtstag. Zehn Jahre Spenderherz. Das fremde Herz in seiner Brust pocht zuverlässig.

Keine große Feier

„Groß gefeiert habe ich gar nicht“, gesteht der 54 Jahre alte Brandenburger, der seit mehreren Jahren auf dem Görden wohnt. Auf seine Dauerleihgabe lässt er gleichwohl nichts kommen. „Das Herz läuft super“, erzählt er.

Doch wer meint, die von jahrelangen Krankenhausaufenthalten geprägte Leidensgeschichte der Herzpatienten hätte damit ein Happy End gefunden, der erfasst nur die halbe Wahrheit. Das Leben mit dem fremden Organ bleibt anstrengend.

Maiers Ärzte sind zwar einigermaßen begeistert von der Entwicklung ihres Patienten. Doch zwei Abstoßungen musste er bewältigen und auch eine Lungenentzündung hat er sich einmal eingefangen.

7000 Tabletten im Jahr

Alle halbe Jahre muss der Brandenburger zum Durchchecken ins Berliner Herzzentrum fahren, einmal im Monat eine Blutprobe zur Kontrolle abgeben.

Zur Tagesration gehören 19 Tabletten, das macht rund 7000 Pillen im Jahr. „Aber es waren schon mal mehr als 30 am Tag“, tröstet sich der Mann, der auf fast 30 Operationen zurückblickt.

700 Patienten warten auf Spenderherz 700 Patienten warten derzeit auf ein Spenderherz und die Transplantation, berichtete das ZDF im September. Pro Jahr würden in Deutschland etwa 300 Herzen transplantiert. Von 1963 bis Ende 2018 wurden in Deutschland rund 13 000 Herztransplantationen vorgenommen. Etwa 85 Prozent der Patienten in Deutschland überleben die ersten zwölf Monate nach der Herztransplantation. 70 Prozent leben noch nach fünf Jahren und immerhin 50 Prozent leben länger als zehn Jahre mit dem fremden Herz. Es gibt Menschen, die seit mehr als 30 Jahren mit einem fremden Herzen leben.

Martin Maier ist bewusst, was er an seinem Herz hat, über dessen Spender er nichts weiß und wissen darf. „Von den zehn herzkranken Männern, die ich in meiner Krankenhauszeit kennengelernt habe, haben es acht nicht geschafft“, erzählt er traurig.

Mettbrötchen sind verboten

Seit einigen Jahren trägt der Spenderherzbesitzer einen Bart. Nicht aus Mode oder solchen Gründen. Zu den Begleiterscheinungen der Herzgeschichte gehören erhebliche Hautprobleme. Und Diabetes. Ganz schön schlimm für einen Menschen, der gern kocht. Denn der Speiseplan ist eingeschränkt und Süßigkeiten sind unerwünscht.

Geradezu verboten ist für rohes Fleisch für den 54-Jährigen. Vor seinem geistigen Auge sieht er ein Mettbrötchen mit Zwiebeln vorbeiziehen. Unerreichbar. „Bei mir muss alles durch sein“, betont er.

Seine Liebe zu Topf, Pfanne und Kochlöffel hat Martin Maier sich gleichwohl nicht nehmen lassen. Zumeist samstags bekocht er Freunde aus der Nachbarschaft. „Letztens haben wir hier zu siebt gesessen“, berichtet der gelernte Schuhmacher.

EU-Rentner auf Hartz-IV-Niveau

Den Beruf kann Martin Maier nicht mehr ausüben. Er lebt auf Hartz-IV-Niveau. „Ich soll die Finger vom Arbeiten lassen, raten mir die Ärzte dringend“, berichtet er. Die Perspektive des EU-Rentnerdaseins bis zum Jahr 2034 macht Martin Maier nicht reinweg glücklich.

In seinem Schicksalsjahr 2005 sollte eigentlich privat und beruflich ein neues Leben beginnen. Mit einer Partnerin in Hamburg. Doch das Herz hat alles kaputt gemacht. Zu spät bemerkte der Mann, der einen Job in der Werkstatt eines Sanitätsgeschäfts aufnehmen wollte, dass er eine Angina verschleppt hat und ein Virus sich unterdessen in die linke Herzkammer gefressen hat.

Das Foto zeigt Martin Maier vor mehr als zehn Jahren im Krankenhaus, damals noch ohne Spenderherz und Bart. Quelle: Jürgen Lauterbach

Mit der finsteren Diagnose begann ein neues Leben, aber keines, das sich Martin Maier gewünscht hätte. Kunstherz, Dauerkrankenhausaufenthalt, Operationen, seit 2007 Singledasein, Hoffnungen, Rückschläge, banges Warten auf ein Spenderherz.

Martin Maier beklagt sich nicht. Er gesteht, dass er sich zu wenig Bewegung verschafft und zwei, drei Zigaretten am Tag raucht, was er nicht tun sollte.

Selbst ist der Maler

Vielleicht tauscht er die Kippe in den nächsten Wochen wieder häufiger gegen Stift und Pinsel ein. Denn Martin Maier ist ein recht begabter Hobbylandschaftsmaler.

Zum Advent hin beginnt die Zeit, in der seine selbst gemalten Weihnachtskarten wieder gefragt sind.

Von Jürgen Lauterbach