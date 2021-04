Brandenburger Musiker: Sebastian Block veröffentlicht neues Album

Brandenburg/H

Am 30. April erscheint das neue Album „Dorngrund“ von Sebastian Block, in Zusammenarbeit mit dem Label „unserallereins“. Es ist das vierte Album des Brandenburger Musiker und wurde bereits im Spätsommer 2020 aufgenommen. Fünf Singles aus dem Album sind bereits erschienen.

Das Album war bereits vor Corona geplant. Ursprünglich sollten die Aufnahmen im Studio bereits im April stattfinden. Hierfür hatte Sebastian Block Förderung bei der Initiative Musik beantragt. Es war ihm wichtig das Album mit professionelle Musikern in einem professionellen Studio aufzunehmen. Eine Heimproduktion kam für ihn nicht infrage.

Aufgenommen wurde das Album schließlich im Hinterhofstudio in Berlin. In nur fünf Tagen. Die Musiker kosten eine Menge Geld pro Tag, also wurde weniger geprobt und mehr improvisiert. Natürlich hatte Block sich vorher schon viele Gedanken dazu gemacht.

Insgesamt besteht das Album aus elf Liedern. Der Titel „Dorngrund“ hat keine romantische Geschichte, wie man vielleicht vermuten würde, sondern ist nach einer stinknormalen Raststätte benannt. Diese Raststätte liegt auf der Strecke zwischen Berlin und Wismar. Dort ist Block oft vorbeigefahren, weil er in Wismar einige Lieder für das neue Album geschrieben hat.

„Berlin war immer eine Inspiration, aber ich bin auch so viel unterwegs“, erzählt Sebastian Block. Seine Reisen inspirieren ihn am meisten. Nur zwei der Lieder auf der Platte wurden durch die Pandemie inspiriert. Wichtig war dem Musiker nur, dass alle Lieder vom Thema in die gleiche Richtung gehen und zueinander passen. Die Lieder passen in die Musikrichtung des Indie-Pop. Sie klingen leicht, ruhig, sonnig oder auch treibend und trotz allem optimistisch. Die Akustikgitarre unterstützt den ruhigen Ton des Albums.

Wann er seine neuen Songs das erste Mal vor Publikum spielen wird, weiß er noch nicht. Auftritte können nur bedingt geplant werden. Zwar erhält er Anfragen, aber auch die Veranstalter wissen nicht, wie die Corona-Regelungen im Sommer sein werden. Einen sicheren Termin gibt es: Im Juli soll Sebastian Block in Päwesin auftreten. Konzerte in weiter entfernten Orten, möchte er derzeit eher nicht planen. In der Corona-Pandemie haben Künstler oft Streaming-Konzerte angeboten. Auch Block hat so etwas schon angeboten, aber ihm fehle das Publikum. Meist herrsche eine furchtbare Stille vor den Bildschirmen. „Es ist einfach nicht das, was es sein soll“, sagt Block.

Zu seinem Album wurden bereits zwei Musikvideos gedreht und veröffentlicht. Zum einen zu dem Lied „Fenster“ und zu „Alles ist wie es bleibt“. Gedreht wurden beide in Brandenburg an der Havel. Brandenburger erkennen bekannte Orte aus ihrer Stadt wieder, wie zum Beispiel die Agentenzentrale. Das neue Album kann im Moment nur online bestellt werden. Es werden 300 Stück produziert. Eventuell möchte der Musiker noch Vinyl-Platten in Läden in der Stadt verkaufen.

Den Plan einmal ein weltberühmter Musiker zu werden hat Block mittlerweile hinter sich gelassen. Er ist zufrieden mit seiner derzeitigen Situation, hofft aber bald wieder auf Konzerte gehen zu können. Nur so bestünde die Möglichkeit neue Hörer zu finden. Das sei als Indie-Musiker sonst nicht so einfach.

Mittlerweile hat Sebastian Block auch jüngere Fans. Er hat schon zwei Kinderlieder veröffentlicht, die regelmäßig im Radio gespielt werden. Das Lied „Schlafanzug“ hat er gemeinsam mit seiner kleinen Tochter eingesungen. Block kann sich vorstellen noch mehr in dieser Musikrichtung tätig zu sein. Jedoch sollen die Lieder nicht nach reinen Kinderliedern klingen, auch Erwachsene dürfen sich angesprochen fühlen.

Als Künstler während der Pandemie hat Block noch Glück. Neben der Musik ist er auch gelernter Bühnenmaler und gestaltet, gemeinsam mit Colorful- Agentur für Gestaltung, Häuserfassaden. Privat nimmt er auch Aufträge für Bilder an und verdient sich so zusätzlich Geld.