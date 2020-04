OB Steffen Scheller: Wir stehen am Anfang der Krise

Brandenburg/H

Die Stimmung scheint nur auf den ersten Blick gelöst, Mittwoch Vormittag im Trauzimmer des Rathauses, wo sich nach dem Krisenstab OB Steffen Scheller und die Beigeordneten Michael Brandt und Wolfgang Erlebach den Fragen der MAZ stellen. Anspannung liegt auf den Gesichtern. Es ist die Ruhe vor dem Sturm.

„Wir haben bisher Glück gehabt“, sagt Scheller und verweist auf die relativ niedrigen Zahlen von Corona-Infizierten in der Havelstadt. Doch er gebe sich keiner Illusion hin: „Wir stehen ganz am Anfang.“ Wenn das gefährliche Virus nur „in ein oder zwei Pflegeheime der Stadt eindringt, dann haben wir in unserem Klinikum dieselben grausamen Bilder, die wir anderswo auch sehen.“

230 freie Klinik-Betten

Man sei gut vorbereitet, habe 230 Betten im Klinikum frei gemacht, der Klinikverbund stehe und sei durch Kliniken in Ludwigsfelde, das Oberlinhaus und das St.-Josefs-Krankenhaus in Potsdam erweitert worden. Von Brandenburg aus werde das Bettenmanagement und Patientenkoordination für den gesamten Brandenburger Westen geführt.

„Wir sind vorbereitet“, sagt Brandt. Doch er sorge sich: Ostern steht vor der Tür, die Diskussionen über Lockerungen der Verbote, breche sich Bahn, die Akzeptanz in der Bevölkerung gehe zurück: „Mit stark abnehmender Tendenz.“ Auch, weil bis jetzt eben noch nicht viel passiert sei.

„Kein Land im Krieg!“

„Wir sind kein Land im Krieg. Also sind wir darauf angewiesen, dass die Menschen verstehen, dass es notwendig ist wenn man sich nicht trifft, dass das öffentliche Leben massiv eingeschränkt bleibt“, sagt Brandt weiter. Viele hundert Ansprachen und Verwarnungen haben das Ordnungsamt und die Streifen der Verwaltung ausgesprochen, in den letzten Tagen.

Dienstag gab es auch neun Strafen, die bei 500 Euro beginnen und mehrere 10000 Euro erreichen können. Am Osterwochenende werde weiter und verstärkt kontrolliert. „Es ist falsch davon zu reden, wir haben das Schlimmste überstanden. Das Gegenteil ist der Fall“, sagt der OB. Man habe Zeit gewonnen, aber es könne jederzeit zu einem Ausbruch kommen, der die Stadt und das Gesundheitswesen vor „schwer zu bewältigende Aufgaben“ stelle.

„Unglaubliche Szenen“

Scheller, Erlebach und Brandt appellieren unisono an die Bürger, sich an die Regeln der Ausgangsbeschränkung zu halten. Und auch zu erkennen, dass Situationen, die nicht explizit verboten sind, gleichwohl schlecht für alle sein könnten.

Es sei „echt unglaublich, welche Szenen von Treffen und Ansammlungen sich an manchen Baumärkten oder auf Parkplätzen abspielen. Kann man denn nicht Sachen lassen, von denen man selber merkt, dass sie unvernünftig sind?, fragt Brandt in die Runde und zuckt mit den Schultern. Brandt, selbst begeisterter Segler, warnt: „Lasst Eure Boote an Land!“ Die Sportler und Touristen würden auf eine „lahmgelegte Infrastruktur treffen, die wieder zur Gruppenbildung führe.

Gut gerüstet

Ins Detail, was die Zahlen der Streifen am Wochenende und die Unterstützung durch die Polizei betrifft, gehen die Stadtverwalter nicht. Lassen aber keinen Zweifel, dass sie gut gerüstet sind. Begrüßt hat Scheller, dass das Land jetzt eine Sammelstation in Schönefeld aufbaut, wo Quarantänebrecher untergebracht werden sollen.

Wenn am Wochenende der Frühling locke und die viele freie Zeit dazu einlade, doch mal gegen die Einschränkungen verstoßen zu wollen, soll man sich, so meint Steffen Scheller, die Frage stellen: „Warum hatten wir bisher soviel Glück hier in Brandenburg?“ Aus seiner Sicht sei die Antwort: Weil man gemeinsam bisher vieles richtig gemacht habe. Dass das so bleibe, hoffe er inständig.

