Er hat es geschafft: Das Brandenburger Enfant Terrible Hans-Günter Koch hat nach etlichen Absagen durch die Stadt wie beim Autokino oder dem Street-Food-Festival nicht locker gelassen und nun die Genehmigung für einen Rummel auf dem Packhof in der Hand! Der „Brandenburger Fun-Freizeitpark“ wird vom 18. bis zum 27. September auf dem Brandenburger Packhof veranstaltet.

„Wir werden etwa 20 Fahrgeschäfte, Losbuden sowie einen Biergarten mit Imbiss haben“, sagt Koch der MAZ. Die etwa 12 Schausteller hätten ihn mehrfach gedrängt, nicht locker zu lassen, erzählt er. Der Hintergrund ist klar: In der Corona-Zeit sind Dutzende Rummel, Feste und Märkte ausgefallen. Und „geben die Schausteller erst einmal auf und suchen sich neue Jobs, dann kommen sie nie wieder“, so Koch weiter.

Das Wetter spielt mit. Nun müssen nur noch die Besucher zum Packhof-Rummel kommen. Quelle: Rüdiger Böhme

Nach wie vor steht der Rummel ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Ein umfangreiches Hygiene-Konzept hat der Veranstalter daher erarbeiten müssen. Das bedeutet beispielsweise die vollständige Umzäunung des Veranstaltungsareals, klar definierte Laufrichtungen und ein breites Angebot an Desinfektionsmitteln überall auf dem Festplatz. Zudem wird es eine Maskenpflicht. „Jeder muss beim Bewegen auf dem Gelände einen Mund-Nasen-Schutz tragen“, sagt Koch.

Um auch die Abstandsregeln einhalten zu können, wird die Anzahl der Gäste beschränkt. Allerdings können 1000 Besucher zeitgleich auf dem Gelände sein, mit einer Zählanlage wird das kontrolliert. Um die Abstände wirklich sicher einhalten zu können, ist das reine Veranstaltungsgelände auf etwa 10 000 Quadratmeter vergrößert worden, die Fahrgeschäfte und Stände stehen in größeren Abständen zueinander als sonst.

Der Rummel wird eine Herausforderung, das ist Hans-Günter Koch längst klar. Schließlich muss jeder Gast auch personell betreut werden: So muss beispielsweise jeder einen Zettel ausfüllen, um eine Kontakt-Nachverfolgung garantieren zu können. Ordner müssen derweil auf dem Festgelände auch die Sicherheitsabständen sicherstellen. Dennoch freut sich Koch. Geöffnet werden darf Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr .

Inzwischen sind die Aufbauarbeiten in vollem Gange, bis in die Nacht hinein ist am Dienstag vergleichsweise leise daran gearbeitet worden, Kettenkarussell und Breakdancer aufzustellen und viele Schaulustige zog auch schon der Aufbau der Lichtanlage an.

Die ersten Fahrzeuge waren bereits am Wochenende mit den Fahrgeschäften am Packhof aufgetaucht und hatten bei einigen Anwohnern für Verärgerung gesorgt, wie Koch entnervt berichtet. Was war passiert? „Eigentlich nichts.“ Drei Tieflader mit Schausteller-Utensilien hatten sich an den parkenden Autos der Anwohner vorbeigeschoben. Die Fahrer sind Profis. Ein Auto stand etwas im Weg, der Besitzer wurde gefunden und klappte den Spiegel an. Und das war es.

Doch die Nörgelei einiger Anwohner, die glauben würden, mit ihrem 30-Euro-Anwohner-Parkausweis hätten sie eine Parkplatzgarantie in der zentralen Innenstadt, nerve ihn schon, sagt Veranstalter Koch. Weder die Straße noch der Packhof selbst würden Mietern und Hausbesitzern in der Packhofstraße gehören. Die Tieflader, so Koch, hätten weder Überlänge gehabt noch die maximale Breite von 2,55 Meter überschritten. Ergo brauchten sie keine Sondergenehmigung.

Von Benno Rougk