Marius Liefold und Dennis Wagner arbeiten schon seit ihrem 2012 begonnenen Medizininformatik-Studium an der TH Brandenburg zusammen. Liefold ist zudem ausgebildeter Zahntechniker.

Mentor der beiden gebürtigen Brandenburger sind die Brandenburger Medizininformatik-Professoren Eberhard Beck und Thomas Schrader.

Mit dem einstigen Gynäkologie-Chefarzt Beck haben die beiden Männer mehrere Krebsdiagnose-Projekte bearbeitet. Ihm haben sie auch den Kontakt zu Firmengründer Michael Krischollek zu verdanken.

Der Firmensitz ist aus strategischen Gründen zwar in Potsdam, doch die beiden Brandenburger leben weiterhin in ihrer Heimatstadt. Als Wasserballer beziehungsweise Rotarier sind sie in Brandenburg an der Havel aktiv. „Die Stadt liegt uns am Herzen“, versichert Liefold.