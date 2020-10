Brandenburger Polizei hebt Drogenplantage in Bochow aus

Bochow

Die Brandenburger Polizei hat an diesem Donnerstag eine illegale Drogenplantage in Bochow ( Landkreis Potsdam-Mittelmark) ausgehoben. Das bestätigt die Polizeidirektion in Brandenburg an der Havel.

Die Hanfpflanzen wurden auf dem Grundstück der ehemaligen LPG angebaut. Die Kriminalpolizei hat vier Tatverdächtige festgenommen. Sie sollen noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Brandenburger Kripo steckt mitten in den Ermittlungen. Aus ermittlungstaktischen Gründen gibt die Polizei vorerst keine detaillierten Informationen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Potsdam wird die Polizeidirektion weitere Angaben erst zu einem späteren Zeitpunkt machen.

Von jl