Im Jahr 1890 haben die beiden Rechtsanwälte Warren und Brandeis das Recht auf Privatheit definiert als „das Recht, in Ruhe gelassen zu werden“.

Von den weltweit aktiven Datendieben und -sammlern, die niemanden mehr in Ruhe lassen, konnten die US-Amerikaner noch nichts wissen. Unternehmen, die beim Surfen im Internet und beim Online-Einkauf immer in der Nähe sind. Soziale Netzwerke wie Facebook und Tiktok, die auf Datenspuren nur so geiern, welche die Nutzer in rauen Mengen hinterlassen.

„Private Daten – Unsere Spuren in der digitalen Welt“, heißt das neue Buch von Barbara Wiesner. Deren menschliche und wissenschaftliche Spuren sind in Brandenburg an der Havel zu finden.

Barbara Wiesner war bis 2006 Professorin für Datensicherheitstechnik im Fachbereich Informatik an der Technischen Hochschule Brandenburg. Ihr Scharfsinn kommt in ihrem neuen Buch zum Ausdruck: „Private Daten“. Quelle: Larry Williams

15 Jahre lang hat die Mathematikerin als Professorin für Datensicherheitstechnik im Fachbereich Informatik an der Technischen Hochschule Brandenburg gelehrt und geforscht. Bis zum Ruhestand im Jahr 2006. Ihrem großen Thema ist sie seither treu geblieben, zuerst viele Jahre lang in Brandenburg an der Havel und inzwischen bei ihrer Familie in Wien.

Die Tochter eines Geologieprofessors und einer Musikwissenschaftlerin hat schon Ende der 60er Jahre Programme entwickelt, um Nachrichten zu verschlüsseln. Ihre Arbeit in der Zentralstelle für das Chiffrierwesen gab sie schließlich auf, um zu promovieren und wissenschaftlich an Hochschulen zu arbeiten.

Informatikerin der ersten Stunde

1992 führte die akademische Laufbahn Barbara Wiesner von Köln am Rhein an die Havel. Dort war die Professorin Informatikerin der ersten Stunde.

Ihr neues Buch wendet sich an interessierte Leserinnen und Leser, die eine spannende Lektüre jenseits von Kriminalromanen schätzen und die, ehrlich gesagt, keine Ahnung von Informatik haben müssen, um der Autorin zu folgen.

Die Daten und die Sammelwut

Kein Fachchinesisch ist also zu befürchten. Die Brandenburger Verschlüsselungsexpertin klärt auf, ohne zu belehren. Sie stellt historische Bezüge her und behandelt ihr Thema im Interesse einer auch weiterhin funktionierenden demokratischen Gesellschaft, an der die kommerzielle, manchmal auch kriminelle Datensammelwut nicht spurlos vorbeigeht.

Der Tonfall ihrer Sprache ist leicht und doch informativ. Jedem Kapitel stellt die Autorin ein bemerkenswertes Zitat voran, das sie dann aufgreift und in einen passenden Zusammenhang stellt.

Ungewöhnlich für ein Sachbuch: Es macht über sehr weite Strecken Spaß, es zu lesen. Und am Ende sind die Leserinnen und Leser schlauer und hoffentlich weniger naiv gegenüber dem, was sie im Internet tun und treiben.

Private Daten

Um nicht missverstanden zu werden: Das Buch baut keine Popanze auf und ist keineswegs ein Appell, die Finger von allen Wegen zu lassen, die ins Internet führen. Barbara Wiesner möchte auch niemanden vom Online-Einkauf fernhalten. Ihr Ziel ist ein bewussterer Umgang mit diesem Medium.

Wer „Private Daten“ gelesen hat, versteht mit recht hoher Wahrscheinlichkeit besser, warum die Daten von Hinz und Kunz so wertvoll sind, wer sie wie nutzt und warum sich damit echtes Geld verdienen lässt. Die Autorin erklärt für jeden Konzern separat, wie Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft vorgehen und wie Verbraucher sich gegen manchen ausgelegten Köder wehren und vor allzu großem Schaden schützen können.

Der Staat als Datensammler

Die langjährige Professorin, die in ihrer neuen österreichischen Heimat Beiträge für die „Wiener Zeitung“ schreibt, nimmt kein Blatt für den Mund, auch nicht in Bezug auf die Begehrlichkeiten des Staates, der ebenfalls fleißig Daten sammelt über seine Bürger.

„Regierungsbehörden und Privatunternehmen wissen sehr viel über uns“, schreibt Wiesner. „Sie wissen, wo wir leben, was wir verdienen, wofür wir unser Geld ausgeben, was uns gefällt, wofür wir uns interessieren, was wir lesen. Es gibt kaum etwas, was sie nicht wissen.“ Was der Staat noch nicht weiß, könne er sich von den Internetriesen besorgen.

Mit ein wenig Genuss und vielleicht Wiener Schmäh greift Barbara Wiesner einen Satz auf, mit dem sich viele Menschen ihre Internetnutzung schönreden: „Ich habe nichts zu verbergen.“

Richelieu und das Private

Ihre Analyse dieser Ausrede, die eigene Privatheit als unwichtig hinzustellen, beginnt die Mathematikerin mit einer Aussage von Kardinal Richelieu, dem französischen Staatsmann aus dem frühen 17. Jahrhundert: „Man gebe mir sechs Zeilen, geschrieben von dem redlichsten Menschen, und ich werde darin etwas finden, um ihn aufhängen zu lassen.“

Barbara Wiesner lässt zwar auch im fortgeschrittenen Alter nicht von ihrem Leib-und-Magen-Thema und leuchtet immer wieder die vielfältigen digitalen Datenkanäle aus.

Doch, wie sie versichert, genieße sie dabei ihren Ruhestand. Mit Tochter, Schwiegersohn und Enkel in der Nähe, einem netten Freundeskreis und dem Wiener Theater.

Barbara Wiesner: „Private Daten, Unsere Spuren in der digitalen Welt“, transcript Verlag Bielefeld 2021, 20 Euro.

