Zumindest das „politische“ Jahr wird Mitte Dezember abgehakt. Bis dahin will OB Steffen Scheller mit seiner CDU-Fraktion, der SPD und den Freien Wählern ( FW) darüber verhandeln, wie künftig die Stadtregierung aussieht. Also wie die Verteilung der Beigeordnetenressorts aussehen könnte. Dann will er ausschreiben.

Die Stadtverwaltung ist im Umbruch. Die Beigeordneten Michael Brandt ( CDU) und Wolfgang Erlebach ( Die Linke) müssen das Rathaus 2021 verlassen. Mit Schellers Wissen hatte die CDU-Kreischefin Dietlind Tiemann der SPD und den FW eine Zusammenarbeit und einen Sitz in der Rathausspitze angeboten. Außerdem geht die Stadtplanungschefin Andrea Kutzop im Frühjahr. Auch Dorit Stawecki, die Chefin der Wirtschaftsförderung, verlässt das Rathaus Richtung Kommunalakademie, was sehr bedauert wird.

1988 startet Uwe Freimuth (DDR) beim 400-Meter-Lauf im Zehnkampf bei den Olympischen Spielen in Seoul. Quelle: imago

Seit geraumer Zeit hält sich das Gerücht, die CDU wolle eine weitere Beigeordnetenstelle. Dabei fiel wiederholt der Name des Pressesprechers Jan Penkawa ( CDU). Wenn die CDU diese Pläne habe, müsse sie artikulieren, sagt Scheller. Die Pläne hat sie gar nicht, sagt Dietlind Tiemann.

Es gäbe keinen Grund die Spitze breiter zu machen. Scheller sei CDU-Mitglied und habe sich mit Michael Müller einen parteilosen Bürgermeister als Vize geholt, den er nun ins Spiel bringen müsse. Davon war bisher wenig zu sehen. Doch Tiemann sagt, ihr Nachfolger wisse, „warum er diesen Trumpf gezogen hat.“ Auch wenn sich die SPD ziert: Dort fällt meist der Name des SPD-Vorsitzenden Daniel Keip als Kandidat.

Scheller kann sich, wie er sagt, auch vorstellen, der SPD respektive der Keip die Verantwortung für die Kämmerei zu übertragen. Zusammen mit Wirtschaft, Ordnung und Sicherheit wäre dies ein mächtiges Ressort. Gar nicht rumeiern wollen die FW. Wissend, dass ein Kandidat aus der Stadt nicht mehrheitsfähig ist, schauten sie sich um.

Und sie haben einen Kandidaten für das Ressort Soziales, Jugend, Jugend, Schule, Sport und Kultur gefunden, der sich sehen lassen kann und mit dem bereits werben. Professor Uwe Freimuth, Jahrgang 1961 und in Rathenow lebend, ist der beste Zehnkämpfer der DDR und hat in vielen Ländern der Welt erfolgreich Menschen ausgebildet und Verbände aufgebaut. Das Angebot hat bei potentiellen Partnern Respekt hinterlassen hat.

Uwe Freimuth (M.) mit seinen Söhnen Hanno (l.) und Rico Freimuth (r.), der 2015 Bronze bei den Weltmeisterschaften in Peking im Zehnkampf gewann. Quelle: privat

Scheller sagt jedoch, es müsse künftig (für Brandt) ein Beigeordneter Dienst tun, der als Jurist für das Richteramt oder einen ähnlichen Posten geeignet sei. Seine Vorgängerin Tiemann, in deren Amtszeit dieses Narrativ stets auch bemüht wurde, sagt nun: Es genüge die höhere Verwaltungsausbildung von Michael Müller. Sollte sie irren, müsse man bei den Kandidaten der SPD oder FW darauf achten, dass einer die Voraussetzung erfüllt. Das klingt wirklich nicht so, als setze die CDU auf einen weiteren Beigeordneten.

Von Benno Rougk