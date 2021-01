Wenn Mittwoch die Homeoffice-Verordnung in Kraft tritt, wird das Brandenburger Rathaus seiner Vorbildfunktion nicht gerecht, beklagt der Personalrat. Vorn weg marschieren, müsse die für die Bürger arbeitende Verwaltung auch nicht, meint der Oberbürgermeister. Der Konflikt ist Programm.

Rathaus in Sachen Homeoffice „kein Vorbild“

Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel - Rathaus in Sachen Homeoffice „kein Vorbild“

Brandenburg an der Havel - Rathaus in Sachen Homeoffice „kein Vorbild“