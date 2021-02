Brandenburg an der Havel - Brandenburger Rathaus will Pfützenlandschaft in Gollwitz beseitigen

Eine neu bebaute Straße in Gollwitz steht nach starkem Regen oder Tauwetter immer wieder unter Wasser. Deshalb wendet sich Ortsvorsteherin Nicole Näther (SPD) ans Rathaus. Sie stößt auf offene Ohren.