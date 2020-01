Brandenburger Rechtsanwalt will seinem Pflegeheim entkommen

Brandenburg/H

Menschen freuen sich nach ihrem Berufsleben gewöhnlich auf die Rente und das Leben nach der Arbeit. Bei Martin Karnetzki ist das anders. Der als Strafverteidiger bekanntgewordene Brandenburger Rechtsanwalt erlebt seine jüngste Vergangenheit als sozialen Abstieg.

Nur zu gern würde der 59-Jährige wieder arbeiten und seinen Lebensunterhalt selbst verdienen. Doch eine Krankheit hindert den Juristen und politisch interessierten Mann daran.

Körperlich eingeschränkt, aber geistig interessiert

Martin Karnetzki bewohnt seit längerer Zeit ein kleines Zimmer in einem Berliner Pflegeheim. Nach zwei Schlaganfällen, den folgenden Reha-Aufenthalten und einer neuen Erkrankung, mutmaßlich Parkinson, ist der Heimbewohner eingeschränkt. Körperlich.

Er ist auf Pflegeleistungen angewiesen, kann sich nicht mehr wie früher bewegen und vor allem kann er nicht mehr so sprechen, dass seine Gesprächspartner ihn problemlos verstehen. Sehr tragisch für einen Mann, der als Anwalt schnell, präzise und viel sprechen musste.

Wenig Anregung: „Das zieht mich runter“

Wegen seiner Erkrankung ist die Artikulation der Laute verwaschen. Doch so schwer verständlich er sprechen mag: In seinem Kopf und in seinen Gedanken ist Martin Karnetzki klar. In seiner Pflegeheimunterkunft fühlt er sich alles andere als frei.

Der kluge Kopf bekommt wenig Anregung. „Hier leben fast nur ganz alte Leute, die meisten von ihnen sind dement, nur sehr wenige sind noch aktiv“, erzählt Karnetzki und ergänzt leise: „Das Leben hier zieht mich völlig runter.“

Abhängig von Einrichtungen

Das Sozialprestige, das er als Rechtsanwalt durchaus genossen habe, sei verschwunden. Dafür hat die wirtschaftliche Not zugenommen, die mit der Abhängigkeit vom Sozialamt, von der Pflegeversicherung und vom Versorgungswerk der Rechtsanwälte verbunden ist.

Weil er von Berufs wegen analytisch denkt, überlegt Martin Karnetzki, was falsch mit ihm und mutmaßlich vielen Leidensgenossen in vergleichbarer Lebenslage läuft. Nach Krankenhaus und Reha-Klinik ab ins Pflegeheim, das könne nicht das Richtige sein für Menschen, die sich ihren inneren Antrieb erhalten haben und was tun möchten.

Die Brüder unterstützen ihn

„Für Menschen wie mich fehlt ein Angebot zwischen dem Krankenhaus und dem eigenen Zuhause“, erklärt Martin Karnetzki. Dabei hat er mutmaßlich mehr Glück als andere. Seine beiden etwas jüngeren Brüder unterstützen ihn.

Michael Karnetzki schenkt seinem kranken Bruder trotz beruflicher Beanspruchung nicht nur Zeit, sondern nimmt ihm auch Arbeit ab, die er kaum bewältigen könnte. Das betrifft besonders die Korrespondenzen mit Pflegekasse, Sozialamt und Versorgungswerk. berichtet Michael Karnetzki.

Bewilligungen brauchen Zeit

Geduld ist aber notwendig. Zuständigkeiten werden manchmal vom einen zum anderen geschoben, auch diese Erfahrung haben die Brüder gemacht. So habe es sieben Monate gedauert, ehe das Sozialamt die Hilfe zur Pflege bewilligte.

Michael Karnetzki verschweigt auf der der anderen Seite nicht, dass das Sozialamt seinen „Ermessensspielraum manches Mal sehr großzügig zugunsten seines Bruders ausgelegt“ habe.

Als Perspektive für sich sieht Martin Karnetzki in absehbarer Zukunft eine Wohngemeinschaft in Werder, in der auch Pflegeleistungen erbracht werden. An dieser Stelle erreicht die Familie ein positives Signal. Das Sozialamt hat die teurere Unterbringung vor wenigen Tagen bewilligt.

Schwer zu ertragende Lebenssituation

Michael Karnetzki spricht von einer schwierigen und für seinen Bruder schwer zu ertragenden Lebenssituation in dem Pflegeheim, in dem die meisten Bewohner zwanzig oder dreißig Jahre älter sind und auch geistig oft nicht mehr fit.

Heimbewohner Karnetzki drückt es so aus: „Es ist einfach falsch, mich noch vor meiner Rente wie einen 80- oder 90-Jährigen zu behandeln.“

Dass die Schwestern und Pfleger ihm wie einem geistig gesunden Mann begegnen, das erlebt er in aller Regel nicht. Karnetzki: „Erstens haben die Pfleger wenig Zeit und zweitens sind wir für sie alle gleich.“

Soziale Kontakte fehlen

Unumwunden spricht der inzwischen berufsunfähige Rechtsanwalt von seinem „sozialen Abstieg“, der mit Isolation verbunden ist.

„Mir fehlen soziale Kontakte“, sagt der Mann, der sich bis vor seinem zweiten Schlaganfall vor wenigen Jahren noch mit komplizierten Kriminalfällen wie Vergewaltigungen und Beziehungstaten auseinander gesetzt hat.

Martin Karnetzki weiß, dass er nicht mehr als selbstständiger Strafverteidiger wird arbeiten können. Aber der Gedanke, der ihn aufrecht erhält, ist die Aussicht auf eine sinnvolle Arbeit, die seinem Intellekt und den eben nur begrenzten körperlichen Möglichkeiten angepasst ist. „Ich bin nur berufs- und nicht erwerbsunfähig“, betont er.

Falsch platziert im Leben

„Ich bin falsch platziert in diesem Leben“, fasst der Jurist seine auf rund zehn Quadratmeter Zimmergröße reduzierte Lebenswirklichkeit zusammen, mit dem Siechtum Tür an Tür. „Mir fehlen junge Leute“, bekennt Karnetzki.

Seine Wohnung in der Brandenburger Altstadt hat er mit Unterstützung seiner Brüder behalten. Dorthin will er eines Tages zurück. Wenn schon nicht als gesunder, dann als leistungsfähiger Mensch, der aus seiner Abstiegsspirale entkommen will.

Der alleinstehende Martin Karnetzki wünscht für sich und ähnlich empfindende Menschen eine bessere Sozialpolitik. „Es muss Wert gelegt werden aufs Gesundwerden, nicht aufs Verwahren“, fordert der Sozialdemokrat.

Bewandert in Osteuropa

Als Student hatte sich der in der polnischen Sprache bewanderte Mann für die Aktion Sühnezeichen engagiert und Reisegruppen durch Osteuropa geführt.

Interessiert ist er immer noch an Polen und Osteuropa. Und an Politik generell. Besonderes Interessengebiet: Verkehrspolitik, gute Zugverbindungen in Europa.

Michael Karnetzki hilft seinem Bruder, so gut es irgend geht, auf seinem Weg aus der Isolation heraus.

Gebraucht: komplexe Lotsenfunktion

Nach seiner Erfahrung reichen die Pflegestützpunkte der Kommunen kaum aus für Angehörige, die sich zurechtfinden müssen in einer Welt vielen Instanzen. Denn die reißen sich nicht darum, Kosten zu übernehmen. „Gebraucht wird eine komplexe Lotsenfunktion“, fordert Michael Karnetzki.

Martin Karnetzki freut sich übrigens über jeden, der Kontakt zu ihm aufnimmt. Am einfachsten gelingt das über Facebook. Dort ist er unter seinem Namen zu finden.

Von Jürgen Lauterbach