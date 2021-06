Brandenburger Saldern-Gymnasium vergibt Abitur-Zeugnisse

Brandenburg/H

Bereits im vergangenen Jahr musste die Zeugnisausgabe des von Saldern-Gymnasium etwas anders stattfinden. Auch in diesem Jahr wurde der aktuellen Eindämmungsverordnung gemäß geplant. Jedes der Tutorien feierte einzeln, der gesamte Nachmittag und frühe Abend waren ausgefüllt. Voraussetzung für das Stattfinden der Veranstaltung war eine Maskenpflicht und der Nachweis eines negativen Tests, der vollständigen Impfung oder der Genesung.

Im Paulikloster standen maximal zwei Stühle nebeneinander, dazwischen ausreichende Abstände. Auch die Schüler saßen weit auseinander. Am Montag wurden die Schlüssel an das Gymnasium übergeben, am Dienstag wurde dekoriert. Bei der Blumendeko wurde die Schule von Pluta und dem Blumengeschäft „Wunschtisch“ aus Wusterwitz unterstützt. Somit konnte der Veranstaltungsraum würdevoll gestaltet werden. An der Treppe im hinteren Ende hing das Banner der Schule. Ketten aus grünen und silbernen Luftballons schmückten die Säulen.

Masken mussten bis zum Sitzplatz getragen werden. Beim Einlass wurde daran erinnert. Zur Zeugnisübergabe auf der Bühne durften die Schüler ihre Masken ablegen – und alle eingeladenen Eltern und Gäste endlich in lächelnde Gesichter sehen. Auch die Lehrkräfte mussten bei den Reden keine Maske tragen, zur Erleichterung aller. Den Anfang bei der Zeugnisübergabe machte das Tutorium 12/1, mit Schwerpunkt auf das Fach Informatik, geleitet von Tutor Robert Langer.

Schulleiter Frank Brandt war in seiner Rede sowohl motivierend, als auch etwas ermahnend. „Zwölf Jahre Schule sind kaum auszuhalten“, scherzte er und lobte die Schüler fürs Durchhalten unter besonderen Umständen. „Ihr werft die Schale der Schulpflichtigkeit ab, wie ein Schmetterling seinen Kokon abwirft.“

Anschließend folgte ein musikalischer Beitrag von Jannes Fröhlich und Linus Müller. Auf einer kleinen Leinwand wurde ein Video der beiden gezeigt. Passend zu ihrem Lied „Lass uns tanzen“, gab es Bilder des Jahrgangs zu sehen – ein kleiner Rückblick, auf alles, was die Schüler zusammen erlebt haben.

Die anschließende Rede von Tutor Robert Langer war kurz aber launig. Sein – jetzt ehemaliges – Tutorium bezeichnete er als „Baustellen-Tutorium“. Seiner Meinung nach trifft diese Bezeichnung sehr gut zu. „Glück brauche ich euch nicht zu wünschen, dass brauchen nur die, die nichts können“, so Langer und bat seine Schüler zur Zeugnisausgaben auf die Bühne.

Anschließend nutzte ein Schüler die Möglichkeit, sich bei seinem Tutorium, den Lehrern und besonders bei Tutor Robert Langer zu bedanken. Geschenke durften aufgrund der Corona-Regelungen nicht überreicht werden.

Zum Abschluss des Programms kam Felix Fügner auf die Bühne Er selbst hat im Jahr 2019 sein Abitur abgelegt und studiert ab diesem Jahr in Wien. Er performte das Lied „Let’s hurt tonight“ von One Republic. Bereits im letzten Jahr und auch bei sämtlichen Schulveranstaltungen tritt Felix weiterhin regelmäßig auf.

„Die Zeugnisausgabe ist sehr schön, gut durchdacht und durchaus angemessen“, so die einhellige Meinung von Familie Nellessen. Tochter Emely hat als eine der ersten ihr Zeugnis erhalten. „Das Abitur während Corona hatte seine Höhen und Tiefen. Der Austausch konnte nicht so gut stattfinden, aber es wurden neue Lösungen gefunden“, sagte sie.

Schließlich wurden die Schüler offiziell verabschiedet. Die Zeugnisübergabe ging sechsmal über die Bühne – für jedes Tutorium. Insgesamt haben in diesem Abitur-Jahrgang des Saldern-Gymnasiums sechs Schüler den besten Notendurchschnitt von 1,0 erreicht. Sie kommen aus allen Tutorien.

Von Julia Kazmierczak