Brandenburger Sexualverbrecher nutzt wiedergewonnene Freiheit aus

Brandenburg/H

Sehr lang war der Sexualverbrecher nach vielen Jahren hinter Gittern noch nicht wieder draußen. In dieser kurzen Übergangszeit zwischen Sicherungsverwahrung und Freiheit auf Bewährung ist Peter D. (44) gleich mehrfach straffällig geworden – zum Glück nicht einschlägig.

Die Brandenburger Polizei berichtete über diese neuen Straftaten, ohne allerdings auf die besonderen Umstände einzugehen. Am Abend des 3. Aprils war einer Streife auf der B 102 vor in Golzow ( Potsdam Mittelmark) ein Opel Astra ohne Kennzeichen aufgefallen.

Anzeige

Flucht mit abgemeldetem Auto gen Golzow

Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, flüchtete der mit hohem Tempo in Richtung Golzow. Dort in der Hauptstraße kam der Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Weitere MAZ+ Artikel

Der nach Alkohol riechende Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Er erhielt diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Nach gesicherten Informationen der MAZ handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen Mann, der in diesem Sommer aus der Sicherungsverwahrung entlassen werden sollte und sich bereits in Freiheit erprobte.

Ein Hort für gefährliche Männer

In der Sicherungsverwahrung auf dem Gelände der JVA Brandenburg/Havel werden Männer untergebracht, von denen nach Verbüßung ihrer Freiheitsstrafe mutmaßlich weitere schwere Straftaten zu erwarten sind. Weil sie so gefährlich sind (s. Infobox).

Die Vollzugeinrichtung ist aber verpflichtet zu versuchen, die Gefährlichkeit der Untergebrachten hinter Gittern so zu mindern, dass die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung möglichst bald beendet werden kann.

Der Hort für gefährliche Männer hat an diesem Punkt in der Vergangenheit erfolgreich gearbeitet. Die bisher wieder in Freiheit entlassenen Bewohner wurden nicht rückfällig.

Zwölf Jahre Haft wegen Vergewaltigung

Peter D. ist also eher die Ausnahme. Nach MAZ-Informationen war er zum Zeitpunkt der Verfolgungsjagd auf der B 102 zwar noch Sicherungsverwahrter, wohnte aber zur Entlassungsvorbereitung bereits außerhalb des Gefängnisgeländes.

Der Mann hatte bis 2016 zunächst zwölf Jahre Haft wegen mehrfacher Vergewaltigung, Freiheitsberaubung und Bedrohung verbüßt und kam anschließend wegen anhaltender Gefährlichkeit in die Sicherungsverwahrung.

Das Vorstrafenregister des 44-Jährigen ist durchaus lang. Es begann vor mehr als 25 Jahren und besteht neben den Vergewaltigungen aus Straftaten wie Körperverletzung, Raub, räuberischer Erpressung, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Justizministerium schweigt

Befragt nach dem jüngsten Vorgang bestreitet die Brandenburger Justiz die Verfolgungsjagd in Golzow zwar nicht, verweigert aber mit Verweis auf den Datenschutz jegliche Auskunft zu wichtigen Fragen. Nämlich zum Beispiel dazu, ob ein Insasse der Sicherungsverwahrung an einem Freitagabend frei auf öffentlichen Straßen durch die Gegend fahren darf.

Schuldig bleibt das Justizministerium auch Antworten auf Fragen nach den Grenzen, die einem aus der Sicherungsverwahrung kommenden Mann gesetzt werden und danach, inwiefern dessen Neigung zum Alkohol berücksichtigt wurde.

Vor allem aber lässt die Justiz wiederum aus Datenschutzgründen offen, ob der abermals straffällig gewordene Sexualstraftäter nun weiter in Freiheit bleiben darf oder hinter Gefängnismauern zurückkehren musste.

Leiter geht: Durcheinander

Womöglich hängt die Zurückhaltung des von Susanne Hoffmann geführten Ministeriums auch mit der aktuell ungeklärten Leitungsfrage zusammen.

Knut Sprenger und der damalige Minister Helmuth Markov (Linke) 2014 kurz vor der Eröffnung des Neubaus für die Sicherungsverwahrung. Quelle: Volkmar Maloszyk

Zwar versichert der Justizsprecher, dass kein Leitungswechsel in der Sicherungsverwahrung stattgefunden habe und Knut Sprenger die Einrichtung seit September 2013 leite. Doch das ist allenfalls die halbe Wahrheit.

Nach MAZ-Informationen hat sich der Leiter inzwischen von seiner Aufgabe entbinden lassen. Es ist also klar, dass er den Bereich nicht länger verantworten wird.

Kenner der Szene berichten, dass seither, also seit jüngster Vergangenheit, ein Drunter und Drüber in der Sicherungsverwahrung herrsche. Als Hinweis darauf ist auch ein anderer Vorfall zu verstehen, der sich am 23. März zugetragen hat und den das Justizministerium bestätigt.

Prügelei in der Männer-Zwangsgemeinschaft

Infolge einer Auseinandersetzung zweier dort untergebrachter Männer wurde einer der Streithähne ambulant medizinisch versorgt. Sein Kontrahent hatte ihn bei der Prügelei erheblich verletzt.

Strukturelle Schwächen bezogen auf die aktuelle Sicherungsverwahrung erkennt Brandenburgs Justizministerium nicht.

Das Leben in der Sicherungsverwahrung Die Sicherungsverwahrung soll nicht Strafe sein, sondern eine Maßregel. Sie muss nach der Rechtslage so ausgestaltet sein, dass sie freiheitsorientiert und auf Therapie ausgerichtet ist. Die Vollzugsbeamten und Therapeuten sollen den Spagat schaffen. Nämlich die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten schützen und zugleich die Unterbringung der gefährlichen Männer in der Sicherungsverwahrung möglichst bald beenden. Die Sicherungsverwahrung muss ein besseres Leben ermöglichen als ein normales Gefängnis. Jeder Sicherungsverwahrte wohnt auf 25 Quadratmetern mit Wohn- und Schlafbereich, separatem Bad und abgetrennter Küchenzeile. Der Neubau der Sicherungsverwahrung in Brandenburg/Havel wurde am 3. November 204 bezogen, Er hat zwölf Plätze, von denen aktuell und auch im Durchschnitt zehn belegt sind. Untergebracht sind dort vornehmlich Sexualstraftäter aus den Ländern Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, die ihre Haftstrafen verbüßt haben. Ein Team aus neun Vollzugsmitarbeitern, Psychologen, Psychotherapeuten und Ergotherapeutin begleitet und behandelt die zehn gefährlichen Männer. Die Bewohner der Einrichtung können eine Kreativwerkstatt im Haus nutzen. Ihnen stehen außerdem zur Verfügung ein Musik-, ein Sport- und ein PC-Raum sowie eine Mediathek. Die großzügig angelegte Außenanlage ermöglicht es den eingesperrten Männern, selbstständig Obst und Gemüse zur Selbstverpflegung anzubauen und sich sportlich zu betätigen.

In Brandenburg/Havel muss Potsdam aber nicht nur wieder Ruhe in die Sicherungsverwahrung bringen, sondern auch die Leitungsnachfolge der Sozialtherapeutischen Abteilung (Sotha) regeln. Dessen langjähriger Chef Steven Feelgood ist vor einiger Zeit ins Potsdamer Ministerium gewechselt.

Von Jürgen Lauterbach