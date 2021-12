Brandenburg/H

In Brandenburg an der Havel wird die nächste Sommernachtsgala geplant. Am 18. Juni 2022 dürfen sich Zuhörer bei der Veranstaltung in der St. Katharinenkirche auf Höhepunkte aus dem klassischen Musikgenre freuen.

Unter anderem erklingen Ausschnitte aus Werken von Peter Tschaikowsky, Nikolai Rimski-Korsakow, Georges Bizet, Antonin Dvorák, Leo Delibes, Jacques Offenbach und Charles Gounod.

Jan Michael Horstmann moderiert und dirigiert die erweiterte Mitteldeutsche Kammerphilharmonie bei großem Auftritt in der Katharinenkirche. Es singen die Sopranistin Annabelle Pichler, der Tenor Daniel Schliewa, der Bassbariton Alban Lenzen sowie die Mezzosopranistin Silke Richter von der Staatsoperette Dresden. Der junge Tenor Daniel Schliewa hatte bereits Verpflichtungen an die Staatsoper Hamburg sowie an die Theater Lübeck und Bremen.

Sein Festengagement in Greifswald/Stralsund beginnt er aktuell als Alfredo in Verdis La Traviata. Annabelle Pichler gastierte an den Staatstheatern Nürnberg, Mainz und Meiningen. Große Erfolge erzielte sie als Senta in Der fliegende Holländer und Tosca am Theater Halberstadt. Dort interpretiert sie in dieser Spielzeit die Titelrolle in Madama Butterfly.

Tickets für die Brandenburger Sommernachtsgala

Der Vorverkauf für die Brandenburger Sommernachtsgala hat jetzt begonnen – Karten gibt es in MAZ-Ticketeria in der Hauptstraße 8. Bereits 2020 und 2021 erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Von MAZ