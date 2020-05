Brandenburg/H

Die große Sommernachtsgala, die für den 6. Juni in der Brandenburger Katharinenkirche geplant war, wird aufgrund der Corona-Krise auf das nächste Jahr verschoben. Wann genau das Publikum in den Genuss des klassischen Konzerts mit fantastischer Orchestermusik und großartigen Gesangssolisten kommt, wird noch bekannt gegeben. Die bisher in der MAZ-Ticketeria erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit.

Von MAZ