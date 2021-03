Brandenburg/H

TikTok, Snapchat, Instagram und Facebook, diese Plattformen sind auf den Smartphones der meisten Kinder und Jugendlichen längst heimisch geworden und haben dort ihren festen Platz. In sozialen Netzwerken werden Profile angelegt, Bilder ausgetauscht und es wird sich verabredet. Doch was vielen jungen Menschen nicht bewusst ist, auf diesen Plattformen lauern große Gefahren. Wie sich Jugendliche schützen können und welche Gefahren in soziale Netzwerken lauern, weiß Ulrike Wagner-Nawrath.

Seit 2009 ist die Diplom-Sozialpädagogin bei der Brandenburger AH-Suchtberatung in der Rathenower Straße tätig. Sie weiß genau, wie relevant soziale Netzwerke für junge Menschen sind. Durch die derzeitige Corona-Pandemie nimmt die angehende Suchttherapeutin an, dass die Nutzung dieser Plattformen sogar stark zugenommen hat. Kein Wunder. In Zeiten von Homeschooling und ständiger Lockdowns ist für die meisten Jugendlichen unklar, wie sie ihre Zeit anders verbringen sollen. Dazu kommt, dass Snapchat, TikTok und Instagram derzeit die einzigen Möglichkeiten bieten soziale Kontakte aufrecht zu erhalten.

Die größten Gefahren im Web

Bei den vielen Vorteilen vergessen viele schnell die Gefahren auf den Plattformen. Neben Sucht können die Online-Dienste dafür sorgen, dass Jugendliche in eine Abhängigkeit von Bewertung, Zuspruch und Likes fremder Menschen geraten. Auch die Fülle an ungefilterten Informationen und Einflüssen ist laut Wagner-Nawrath eine Gefahr, in der sich die jungen Leute schnell verlieren können. Im Internet herrscht zudem eine starke Anonymität. Es kann alles veröffentlicht werden, ohne sich an Regeln und Richtlinien zu halten. Oft werden Daten und Bilder veröffentlicht, welche dann von Dritten für andere Zwecke missbraucht werden. Probleme sieht die 41-Jährige auch darin, dass soziale Kompetenzen vernachlässigt werden. Echte soziale Kontakte leiden, wenn der Gebrauch sozialer Medien überhand nimmt. „Es wird über WhatsApp hinter dem Rücken anderer geschrieben, anstatt direkt mit der Person zu reden“.

Ulrike Wagner-Nawrath ist Diplomsozialarbeiterin bei der AH-Suchtberatungsstelle. Quelle: Amira Moustapha

Das können Jugendliche, Eltern und Schulen tun

Am besten können Eltern ihre Kinder im Web schützten, indem sie mit den Jugendlichen kommunizieren und Interesse zeigen. Was macht mein Kind in den sozialen Netzwerken? Was ist dieses TikTok oder Snapchat? Eine Überwachung oder das Verbieten lehnt Wagner-Nawrath ab. Die Dosis im Blick zu behalten sei viel wichtiger. „Es soll gelernt werden, mit Social Media umzugehen“. Trotzdem sollten Kinder so spät wie möglich auf Social Media unterwegs sein und erst einmal echte soziale Kompetenzen erlernen.

Eltern können im Fall der Fälle Kinderschutzprogramme, wie „Google Family Link“ installieren. Durch diese App hat man die Möglichkeit die Nutzungszeit einzustellen und anzugeben, auf welchen Seiten sich nicht bewegt werden darf. Wem diese Maßnahmen aber zu weit gehen, der kann sich darum bemühen seinem Kind andere Interessen aufzuzeigen. Hobbys und Sport sind ein wichtiger Ausgleich zum heutigen Corona-Alltag vor dem Laptop oder Handy.

Mit dem „Netpiloten Projekt“ besucht die Expertin für Glücksspielberatungen auch Schulen und sensibilisiert die Schüler für einen gesünderen Umgang mit Social Media. Bildungseinrichtungen rät sie im Unterricht mehr über soziale Netzwerke zu reden. Vor-und Nachteile dieser Plattformen sollten Bestandteil des Unterrichts werden.

Jugendliche selbst können sich vor Sucht schützen, indem sie sich selbst einen handyfreien Tag einräumen und dem Einfluss der Medien für einen Tag entfliehen. Auch sollte man sich darüber im klaren sein, welche Daten man über sich selbst preisgibt. „Es sollte gut ausgewählt werden, was hochgestellt wird“.

Probleme? Das kann man tun

Wer doch in die Falle der Social Media Gefahren getappt ist, der sollte sich an eine Person des Vertrauen wenden. Einen Lehrer, die Schulsozialarbeiter, an die Eltern oder einfach den besten Freund. Sollte es zum missbrauch von Daten oder kriminellen Handlungen gekommen sein, so ist die Polizei zu kontaktieren.

Bei Problemen mit Sucht oder der negativen Beeinflussung durch die sozialen Netzwerke kann sich gerne an die AH-Suchtberatungsstelle unter der Telefonnummer: 03381/212149 oder an Ulrike Wagner-Nawrath unter der 03381/226024 gewendet werden.

Von Amira Moustapha