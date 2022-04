Anders als seine Kollegen in Potsdam und im Landkreis Potsdam-Mittelmark muss der Rathauschef Steffen Scheller nicht beklagen, kein Personal zu finden. Die meisten Stellen seien besetzt, der Krankenstand liege im Rahmen. Der Umbruch steht dennoch bevor.

Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel - Brandenburger Stadtverwaltung derzeit nicht von großen Personalsorgen geplagt

Brandenburg an der Havel - Brandenburger Stadtverwaltung derzeit nicht von großen Personalsorgen geplagt