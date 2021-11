Brandenburger Stadtwerke erhöhen Gaspreise

Brandenburg/H

Die Brandenburger Stadtwerke werden zum 1. Januar ihre Gaspreise erhöhen. Das teilte das Unternehmen am späten Dienstagnachmittag mit. Fast zeitgleich flatterten in den privaten Haushalten die ersten Scheiben mit der Ankündigung der neuen Preise ein.

Bei einem durchschnittlichen Verbrauch eines 4-Personenhaushalts von 17.000 Kilowattstunden (kWh) liegt die monatliche Anpassung für Kunden bei rund 35 Euro, was einer jährlichen Mehrbelastung von 410 Euro entspricht.

Bezahlte der Kunde bisher 1250 Euro, werden jetzt 1660 Euro fällig (Tarif Aktiv mit dem Werbeslogan: „Unser Aktiver ist das sichere Produkt für jeden, der richtig lange sparen möchte.“)

Vorausgesetzt, der Kunde schließt ein rabattierten längerfristigen Vertrag ab, lässt sich die Preissteigerung reduzieren. Je nach Tarif und Verbrauch liegt die Preissteigerung aber dennoch zwischen zehn und 30 Prozent. Sechs Wochen bis zum Jahresbeginn haben die Verbraucher nun Zeit sich entweder zu den veränderten Konditionen weiter an die Stadtwerke zu binden oder einen neuen Lieferanten zu suchen.

Die Einkaufspreise für Gas und Strom steigen derzeit rasant. So haben sich die Preise, die Energieversorger für die langfristige Beschaffung von Strom und Gas zahlen müssen, „seit Jahresbeginn vervierfacht. Bei der kurzfristigen Beschaffung von Gas haben sie sich verfünffacht“, heißt es aus dem Hauptquartier der Stadtwerke am Packhof. Bereits vor einer Woche hatte die MAZ angekündigt, dass das Stadtwerk die Preise in dem vorgenannten Rahmen anheben würden.

Preise steigen weltweit

„Die steigenden Energiepreise spüren wir alle“, so Michael Woik, kaufmännischer G,eschäftsführer der Stadtwerke Brandenburg. „Wir spüren das beim Einkauf von Strom und Gas. Das betrifft alle Energieversorger, darauf haben wir keinen Einfluss“, so Woik weiter. Durch langfristige Einkaufs- und Beschaffungspolitik könne die Auswirkungen für die Kunden aber begrenzt werden: „Die Versorgung ist sicher und wir werden auch im Jahr 2022 faire Tarife anbieten.“

Für die massiven Preissteigerungen auf dem Weltmarkt gäbe es mehrere Gründe. Während es vor Corona ein zeitlich versetztes Wirtschaftswachstum in den unterschiedlichen Regionen der Welt gab, ziehe die konjunkturelle Erholung nun weltweit nahezu gleichzeitig wieder an. Das lasse die Nachfrage und damit die Preise steigen. Zudem habe es 2021 durch das relativ kalte Frühjahr eine höhere Nachfrage nach Gas gegeben.

Politik kassiert kräftig mit

Neben den Großhandelspreisen wirkt sich auch der von der Bundesregierung eingeführte, jährlich steigende CO2-Preis auf den Endkundenpreis aus. Er wird von 25 Euro auf 30 Euro pro Tonne CO2 steigen. Das entspricht 0,65 ct/kWh beim Erdgas.

Beim Strom wollen die Stadtwerke die Preise stabil halten und setzen zudem auf langfristige Kundenverträge. „Mit unseren Fix-Produkten für Strom und Gas gewähren wir auch für 2022 einen Rabatt von 1,4 Cent je Kilowattstunde.“ Das entspricht dem Rabatt vom Vorjahr und überrascht: Zeitweise drohte der Rabatt bis an die Grenze von nur einem Cent pro Kwh reduziert zu werden, was mit „spitzem Stift“ verhindert wurde.

Skepsis gegenüber Neukunden

Offensichtlich wurden die Preissteigerungen am Weltmarkt nicht in vollem Umfang an die Endkunden weiter gegeben. Das könnte zur Folge haben, dass sich das Rekordjahr 2020 mit einem Unternehmensgewinn von etwa 15 Millionen Euro so schnell nicht wiederholt.

Der Technischer Geschäftsführer Gunter Haase wirbt für sein Unternehmen: „Ich freue mich, wenn viele unserer Kunden wie in den vergangenen Jahren die Fix-Produkte abschließen und sich über das ganze Jahr stabile Preise sichern.“

Sobald der Gasanbieter eine Preiserhöhung ankündigt, haben Kunden ein Sonderkündigungsrecht. Doch der seit der Marktliberalisierung häufig praktizierte spätherbstliche Anbieterwechsel wird schwieriger werden. Denn die ersten Versorger lehnen angesichts der ungewissen Marktlage aktuell Neukunden ab.

Von Benno Rougk