Aufgrund gestiegener Energiepreise erhöhen die Stadtwerke Brandenburg, wie die MAZ berichtete, ab dem 1. April 2022 die Strompreise um 25 Prozent.

Auch der Preis für Auto-Ladekarten wird am 1. April erhöht. Es ist, wie die Stadtwerke Brandenburg (StWB) mitteilen, die erste Preiserhöhung seit April 2020.

Gleichzeitig verbinden die Stadtwerke die Preiserhöhung mit der Einführung einer Blockiergebühr. In den Schreiben, das die Stadtwerke ihren Auto-Strom-Kunden zukommen ließen, wird das damit Begründet, dass man „die Fairness an den Ladesäulen“ gewährleisten wolle. Nach vier Stunden Ladezeit fällt dann eine Gebühr von 10 Cent in der Minute an der Ladesäule an. Das summiert sich bis maximal 10 Euro pro Ladevorgang.

Das heißt also, zu den 39 Cent für eine Kilowattstunden an einer normalen Ladesäule oder 49 Cent an einer Schnellladesäule, kommen nach vier Stunden je zehn Cent pro Minute.

„Die Zeit reicht nicht aus“

Ralf Weniger, der frühere CDU-Stadtverordnete und Besitzer eine Elektroautos hält das für einen falschen Weg: „Die Stadtwerke Brandenburg drehen an der Attraktivitätsschraube der e-Mobilität mit der Blockiergebühr.“ Das machen viele Stromanbieter so. „Was die Stadtwerke dabei vergessen, sie spielen nicht in der Liga von Eon und EnBW, denn die Stadtwerke-Ladesäulen schaffen nur maximal 10 Kilowatt pro Stunden“, so Weniger. Ganz im Gegensatz zu den Schnelladern der großen Energielieferanten, die 50, 150 oder 360 Kilowatt in einer Stunden in die Batterien pressen.

Für ihn als Fahrer eines normalen Elektroautos mit einer 80 Kilowatt-Batterie, bedeutet der Stadtwerke-Zuschlag, dass er ab der vierten Stunde – „das Auto ist also gerade einmal halb voll“ zusätzlich zahlt.

Es läuft nicht alles rund in der Stadt Brandenburg in Sachen E-Mobilität. Die Stadtwerke betreiben inzwischen 34 Ladepunkte in der Stadt. Im Jahr 2021 wurden mehr als 10.000 Ladevorgänge gemessen – mit zusammen 12 7000 Kilowattstunden Strom. Tendenz steigend.

Hohe Kosten für Schnelllader

Aber eine Ladesäule kostet jenseits der 10 000-Euro-Marke, für Schelllader – davon gibt es in der Stadt einen von EnBW – sind über 100 000 Euro fällig. Die Blockiergebühr verlangen Energieversorger und Ladesäulenbetreiber also wenn E-Autos vermeintlich zu lange an einer Ladesäule stehen. Um sie möglichst schnell wieder frei zu machen und so Platz zu schaffen für das nächste Elektroauto. Auch der große Energieversorger EnBW etwa verlangt zehn Cent pro Minute nach vier Stunden. Die Gebühr wird automatisch mitberechnet, während das Auto an der Säule hängt.

Doch der Zähler läuft nicht endlos weiter: Die Blockiergebühr der Stadtwerke ist auf zehn Euro pro Ladevorgang gedeckelt. Und sie wird nicht zwischen 21 Uhr und 9 Uhr erhoben. „Man muss also nachts nicht raus“, sagt Stadtwerke-Sprecherin Heide Traemann. Untersuchungen hätten ergeben, dass nach vier Stunden „Dreiviertel aller Ladevorgänge abgeschlossen sind. Es ist ja nicht so, dass die Fahrer ihre Autos an die Säulen stellen, wenn die Batterie völlig leer ist“, so Traemann weiter. Noch seien die Säulen eben knapp.

Kein Frei-Parken am Bahnhof an der Säule

Ralf Weniger hat Verständnis für die Stadtwerke-Logik, an „ausgewählten Standorten.“ Natürlich gehe es nicht an, dass E-Autofahrer am Bahnhof ihr Fahrzeug quasi zehn Stunden kostenlos abstellen wenn die Batterie nach einer Stunde voll sei. Dort sei eine standortbezogene Gebühr sinnvoll. Genauso wie eine sinnvolle Ausschilderung. Am Molkenmarkt beispielsweise können E-Autos kostenlos an der Säule stehen – selbst wenn sie nicht tanken.

Auch das blockiert die wenigen Zugänge. Ein Hinweisschild „Frei während der Ladevorgangs“ würde hier helfen. Dass E-Autos am Messelplatz bereits nach drei Stunden ein Knöllchen bekommen und womöglich dann noch die Blockiergebühr zusätzlich, lässt sich ebenfalls nicht leicht erklären.

Wie von Seiten der Stadtverwaltung heißt, soll dieses Wirrwarr aber zeitnah verschwinden. Die Stadt wird am Hauptbahnhof und auf dem Molkenmarkt weitere Parkplätze ausschließlich für E-Autos ausweisen, die dann dort auch parken können ohne Ladesäulen zu blockieren.

Tanke zeigen meist Verständnis

Die Gebühren für Langzeit-Lader sind im Übrigen auch bei E-Auto-Fahrern akzeptiert: Laut einer ADAC-Umfrage waren fast 75 Prozent der Befragten dafür. Beklagt wurden aber die fehlende Regelung bezüglich des Ortes und der Ladedauer und zu welchen Tages- und Nachtzeiten sie gelten.

Denn zentral ist das nicht erfasst. Das bedeutet für E-Auto-Fahrer, die ja – wie Tankkunden auch – häufig außerhalb ihrer Städte Strom laden müssen, vor dem Verlassen der Stromsäule die AGB und Tarifordnung des jeweiligen Stromversorgers prüfen müssen, insbesondere, wenn er den Ladevorgang abends startet. Bei Tesla, VW und anderen Autoherstellern erhält der Eigentümer eine SMS auf die Lade-App, wenn der Ladevorgang endet.

Von Benno Rougk