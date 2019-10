So lief der Neuanfang im Stahlwerk ab 1949

Brandenburg/H

Anfang des Jahres 1950 war nicht mehr viel davon zu sehen, dass Brandenburg an der Havel bis 1945 ein wichtiger Stahlstandort der Provinz Brandenburg war.

Das Werksgelände des Stahl- und Walzwerkes, auf dem schon 1914 der erste Stahl geschmolzen wurde, lag verödet da, die Produktionsanlagen waren als Reparation in die Sowjetunion abtransportiert worden, der Besitzer des Werkes, Friedrich Flick war wegen der Kriegsverbrechen, die in seinem Auftrag auch in Brandenburg an der Havel begangen wurden, enteignet worden.

Friedrich Franz hält eine Rede zum ersten Abstich am 20. Juli 1950 Quelle: privat

Doch in den Ruinen regte sich schon wieder neues Leben, tausende Aufbauhelfer hatten das Gelände bereits beräumt und für neue Aufgaben vorbereitet - ein völlig neues Stahlwerk sollte errichtet werden.

Der Stahl kehrte nach Brandenburg an der Havel zurück und mit ihm ein Mann, der das neue Stahl- und Walzwerk entscheidend prägen sollte: Friedrich Franz.

Mit Erfahrung aus dem Ruhrpott

Friedrich Franz, geboren am 25. August 1889 im erzgebirgischen Olbernhau, hatte schon eine lange Berufsbiografie in verschiedenen Stahlwerken vorzuweisen, als er 1949 nach Brandenburg an der Havel kam. Unter anderem hatte er zwischen 1926 und 1940 die Gutehoffnungshütte in Oberhausen geleitet.

Nach 1945 wurde er von der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland als Technischer Direktor der Maxhütte in Unterwellenborn eingesetzt - obwohl er 1933 in die NSDAP eingetreten war.

Im Konflikt mit den Regimen

Da er aber nie als NS-Aktivist aufgetreten war und 1944 sogar kurzzeitig wegen geäußerter Zweifel am Sinn des Krieges in Gestapo-Haft kam, griffen die Sowjets auf sein umfangreiches Fachwissen zurück. Friedrich Franz trat in die SED ein, geriet aber immer wieder mit Funktionären aneinander und musste seinen Platz in der Maxhütte bald gegen eine Stelle in einem kleineren Werk eintauschen.

Am 1. Dezember 1949 erhielt er schließlich den Auftrag, das neue Stahl- und Walzwerk Brandenburg als Technischer Direktor mit aufzubauen.

Am Schreibtisch sahen ihn die Kollegen nur selten, diese Arbeit erledigte er nach „Feierabend“. Quelle: privat

Mit großem Eifer übernahm Friedrich Franz die neue Aufgabe. Er gönnte sich in der Aufbauphase fast keinen Schlaf. Seinen Schreibtisch sah er eigentlich nur nach „Feierabend“, er war mitten unter den Menschen, beim Aufbaustab, bei der Montage, er plante und dirigierte die Aufgaben. Seine fachlichen Kenntnisse setzte er auch unmittelbar mit dem Schmelzer am Siemens-Martin-Ofen ein.

Ein wichtiges Anliegen war ihm auch die Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten, zahlreiche Artikel in der Betriebszeitung zur Stahlproduktion und ein von ihm verfasstes Fachbuch zeigen dies deutlich.

Als „ Papa Franz “ von Arbeitern geschätzt

Friedrich Franz war ein strenger Vorgesetzter, der aber auch eigene Fehler einräumen und nachsichtig bei Fehlern anderer sein konnte. Diese Eigenschaften, sein unermüdlicher Arbeitseifer und seine Hinwendung zur Belegschaft brachten ihm den Spitznamen „ Papa Franz“ ein.

Mit diesem Namen würdigte die Belegschaft des SWB auch Franz‘ Einsatz für soziale Belange im Betrieb und seine ständige Anwesenheit zu allen Tages- und Nachtzeiten - auch am Heiligen Abend besuchte er die Arbeiter in der Produktion und zog buchstäblich seinen Hut vor ihnen.

Nicht nur wie hier vor Industrieminister Selbmann, auch vor der Belegschaft zog Friedrich Franz den Hut. Quelle: privat

Friedrich Franz lebte für den Stahl. Auch nachdem er 1956 aus Altersgründen aus der Leitung des Stahl- und Walzwerkes zurück gezogen hatte, blieb er der Branche als Mitglied der Kammer der Technik treu.

In diesen Tagen jährt sich der Todestag von Friedrich Franz zum 50. Mal, er starb am 15.Oktober 1969 - eine Straße auf dem ehemaligen Gelände des Stahl- und Walzwerkes trägt heute seinen Namen.

Von Marius Krohn und Lothar Franz