Brandenburger Symphoniker auf den Spuren von Prometheus

Brandenburg/H

Ein Hauch von Normalität nach unnormalen Jahren. Auch wenn nicht alle Plätze verkauft werden dürfen: die, die an der Kasse zu haben sind, sind schnell vergeben, als am Freitag und am Sonnabend die Brandenburger Symphoniker unter der Leitung von Dirigent Olivier Tardy zum 2. Sinfoniekonzert dieser Spielzeit in das Brandenburger Theater einladen.

Volles Haus – den Möglichkeiten entsprechend

Corona und Streit im Haus, die unklare Situation um den noch immer nicht vorliegenden Vertrag von Olivier Tardy, der ebenso wie das Orchester endlich eine Perspektive zum nächsten Spielzeitbeginn braucht – all das spielt an diesen Abenden der schönen Kunst am BT keine vordergründige Rolle.

Und doch geht es Kampf und Selbstbehauptung, Erkenntnis und Wahrheit. Im Mittelpunkt des Abends steht Prometheus. Der Titan, der den Menschen das Feuer und damit den Fortschritt bringt. Seine Strafe der Götter: in der Einöde des Kaukasusgebirges wird er festgeschmiedet, ein Adler frist täglich seine Leber, die sich bei dem unsterblichen Titan zwar regeneriert, was sein Leiden aber unendlich verlängert.

Dirigent Olivier Tardy und die Pianistin Yulianna Avdeeva. Quelle: Promo/C. Schneider

Seit der Antike ist dessen Schicksal ein wichtiges Sujet, bis heute zählt sein Mythos zu den bekanntesten Stoffen der westlichen Kulturgeschichte. Dabei changieren die Einschätzungen des Prometheus zwischen der Auffassung Prometheus‘ als Allegorie der sich emanzipierenden Menschheit einerseits und des fragwürdigen Dranges des Menschen zu möglichst schrankenloser, gottähnlicher Macht andererseits.

Prometheus zieht sich als Idee durch das Programm

Zum Programm zählten zunächst die Ouvertüre sowie das Finale von Ludwig van Beethovens Ballett „Geschöpfe des Prometheus“, das im Jahre 1801 mit großem Erfolg in Wien uraufgeführt wurde. Seitdem ist gerade die Ouvertüre häufig auch separat zur Aufführung gebracht worden. Ergänzt wurde das Programm durch das zweite Klavierkonzert Beethovens, ebenfalls aus dem Jahr 1801, bei dem die junge Pianistin Yulianna Avdeeva brillierte und das von Live-Auftritten fast entwöhnte Publikum in den Bann zieht.

Avdeeva wurde in Moskau und Zürich ausgebildet und machte bereits im Jahre 2010 auf sich aufmerksam, als sie als erst vierte Frau den internationalen Chopin-Wettbewerb gewann. Seitdem spielte sie mit zahlreichen Orchestern von Moskau über Berlin und Paris bis hin nach Los Angeles zusammen.

Großartige Pianistin: Yulianna Avdeeva

Mit Anmut, Entschlossenheit und beeindruckender Konzentration verlieh Avdeeva dem Klavierkonzert eine in Erinnerung bleibende Note. Ihr gelang es, zu Zeiten filigran und tastend, in anderen Momenten aber auch bestimmend und prägnant zu agieren, jederzeit jedoch geschah dies auf höchst formidable, bis in die Mimik hinein effektvolle Weise.

Damit spiegelte sie die Anlage des Konzerts, das über einen schnellen und virtuosen Sonatensatz zu Beginn, einen deutlich langsameren mittleren Satz einschließlich dezidierter Choralanklänge sowie einen heiteren Schlusssatz in Form eines Rondos verfügt. Avdeeva durfte die Bühne nicht ohne Zugabe verlassen. Man würde sie gerne wieder hören, so das einhellige Resümee des Publikums.

Vorfreude auf das dritte Programm

Ergänzt wurde das Programm sinnigerweise durch die „Symphonische Dichtung Nr. 5 Prometheus“ von Franz Liszt, der neben seiner historischen Bedeutung als herausragender Pianist auch als symphonischer Dichter bekannt wurde, wie an dem zur Aufführung gebrachten Stück eindrucksvoll deutlich wurde, sowie die bunten und furiosen „Tänze aus Galanta“ des Ungar Zoltán Kodály.

Das Publikum bedankte sich am Ende mit langanhaltendem, beherztem Applaus. Es bleibt zu hoffen, dass die gut aufgelegten Brandenburger Symphoniker trotz der langen Zeit ohne regelmäßige gemeinsame Proben und Auftritte die mit Beethoven, Liszt und Kodály demonstrierte Spielfreude unter Olivier Tardy in das dritte Sinfoniekonzert Ende November 2021 hinüberretten können. Dann geht es unter dem Motto „Quasi à la Francaise“ rund um das Thema Frankreich und damit um Tardys Geburtsland.

Von Michael Kolkmann