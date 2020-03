Symphoniker kamen dem Publikum einen Abend lang romantisch

Brandenburg/H

Ein Ständchen ganz im Glücksgefühl komponiert: Richard Wagners Siegfried-Idyll. Als Morgengabe entstand das Stück zum 33. Geburtstag seiner Frau Cosima und zur Geburt des Sohns Siegfried. An seinem privaten Hochgefühl lässt er andere Menschen gern teilnehmen. Es wird nach der Veröffentlichung 1878 zu einem beliebten Werk.

Auf Schönklang aus

Die Brandenburger Symphoniker ließen das kammermusikalisch besetzte Idyll während ihres 5. Sinfoniekonzerts am vergangenen Wochenende erklingen. Ganz auf Schönklang war dabei der Dirigent Andreas Spering aus. Fast ätherisch, so dass ein wunderbares Leuchten den Raum erfasste. Eigentlich sollte Pasquale Corrardos „Der Klang des Meeres“ zur Uraufführung kommen, ein Preisträgerstück der Brandenburger Berlinale, initiiert vom Förderverein der Symphoniker. Es wartet schon seit einigen Jahren auf eine Interpretation. Dem sehr komplexen Werk des italienischen Komponisten hat man jedoch keinen Korb gegeben. In der kommenden Spielzeit wird man sich dem Werk widmen und mehr Probenzeit dafür einplanen.

Das 5. Sinfoniekonzert der Brandenburger Symphoniker wurde dirigiert von Andreas Spering. Quelle: JACQUELINE STEINER

Gastdirigent Andreas Spering und die Symphoniker entschieden sich, ausschließlich ein romantisches Programm zu gestalten Der ausgewiesene Barock- und Klassikspezialist macht längst keine Ausflüge mehr außerhalb der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts, sondern behauptet sich auch erfolgreich als Interpret romantischer und neuer Musik. Neben Wagners Siegfried-Idyll erklangen im 5. Sinfoniekonzert das Violoncello-Konzert a-Moll op. 129 von Robert Schumann und die Sinfonie d-Moll des spätromantischen Komponisten César Franck.

Als Solistin gewonnen

Als Solistin konnte die junge russische Cellistin Anastasia Kobekina gewonnen werden. Vor vier Jahren war sie bereits Gast bei den Symphonikern und musizierte mit ihnen das Cellokonzert von Edward Elgar. Nun also Schumanns a-Moll-Konzert. Die sehr sympathische Musikerin erwies sich als ideale Interpretin. Sie widerstand der Versuchung, den Cellopart von Beginn an als schwelgerischen Gesang aufzufassen, sondern wahrte bis zum Eintritt des langsamen Mittelteils die unruhige, fast bedrohliche Spannung der Musik, um sie dort kurzeitig zu einer warmen Melodie zu entfalten, deren Stimmung sich mit dem spielerisch akkurat vorbereiteten Eintritt des lebhaften Finales wieder wandelte.

Ananstasia Kobekina am Violoncello. Quelle: JACQUELINE STEINER

Anastasia Kobekina überzeugte nicht nur durch ihre spieltechnische Sicherheit, sondern auch durch die gleichsam deklamatorische Prägnanz, mit der sie ihr einzigartiges Instrument, ein Violoncello von Giovanni Gudagnini aus dem Jahr 1740, in Nachahmung einer menschlichen Stimme gleichsam „sprechen“ ließ und das Konzert teilweise in ein ausdrucksvolles Rezitativ zu verwandeln wusste.. Mit diesem kammermusikalisch besetzten Werk konnten die Symphoniker nicht unbedingt aufdrehen, dafür waren Präzision und Flexibilität unter Sperings Leitung gegeben. Langanhaltender Beifall des Publikums führte zu einer virtuosen Zugabe der Solistin mit dem „Narrenschiff“, das ihr Vater Vladimir Kobekin für sie komponierte

Spiel mit Licht und Schatten

Für das Konzertfinale wählte man die an Bruckner erinnernde spätromantische Sinfonie in d-Moll des Pariser Organisten und Komponisten César Franck aus. Das mit Licht und Schatten spielende Werk, das eine feine Balance von sinfonischen Gewicht und lyrischer Anmut aufweist, hat Andreas Spering mit großer Konzentration und klarem Kopf dirigiert. Bei der großen Anzahl der Tempowechsel ist dies auch unbedingt notwendig. Den Soli von Englischhorn und Klarinette, doch auch dem gesamten Orchester gab er viel Raum zur klanglichen Gestaltung. Man hatte den Eindruck als würde man bei einem der berühmten Orgelmusiken César Francks dabei sein, in einer prächtigen französischen Kathedrale.

Von Klaus Büstrin