Brandenburg/H

Es wird märchenhaft: Beim 5. Sinfoniekonzert der Saison stellen die Brandenburger Symphoniker Dornröschen in den Mittelpunkt des Konzerts. Unter der Leitung des Ersten Gastdirigenten Olivier Tardy wird die Dornröschen-Suite von Engelbert Humperdinck erklingen.

Als Solistin wird die aus einer belgischen Musikerfamilie stammende Cellistin Anouchka Hack mit den Brandenburger Symphonikern auf der Bühne stehen. Gemeinsam mit dem Orchester wird sie das Cellokonzert von Arthur Honegger aufführen.

Brandenburger Symphoniker spielen im Großen Haus

Mit der Elegie für Violoncello und Orchester steht noch ein selten gespieltes Werk des bekannten Filmmusikkomponisten John Williams auf dem Programm. Coronabedingt muss die ursprünglich angekündigte „Dornröschen“-Suite von Peter I. Tschaikowsky durch Maurice Ravels „Ma mère l’oye“ ersetzt werden.

Zu erleben ist das 5. Sinfoniekonzert der Saison an drei aufeinanderfolgenden Abenden im Großen Haus des Brandenburger Theaters am Donnerstag, 3. März, sowie am 4. und 5. März jeweils um 19.30 Uhr.

Karten für die Veranstaltungen gibt es unter anderem in der MAZ-Ticketeria, am Kartentelefon unter 03381/511 111 sowie online auf www.brandenburgertheater.de.

Es gilt die 2G-Regel, das durchgängige Tragen eines medizinischen Mund-Nasenschutzes auch am Platz und weiterhin der Abstand im Zuschauerbereich. Entsprechende Nachweise sind vorzulegen.

Von MAZonline