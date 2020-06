Brandenburg/H

Aufgrund der Pandemie wurde es ruhig auf Brandenburgs Bühnen. Mit dem beschlossenen Stufenplan der Landesregierung, zur Öffnung von Kultureinrichtungen, gibt es jetzt wieder einen Lichtstreif am Horizont.

Auch wenn das Brandenburger Theater kurz vor seiner Sommerpause steht, soll jetzt noch einmal die Chance genutzt werden, um endlich auch wieder live ein Zeichen setzen zu können. Da die Wiedereröffnung des Hauses ganz unvermittelt kam, stehen die kommenden Veranstaltungen unter dem Titel: „Unverhofft!“

Live und vor Ort

Zur großen Freude, Konzerte endlich wieder vor Publikum spielen zu können, kommt zudem noch ein rundes Jubiläum, das jetzt vor Ort gefeiert werden kann. Die geplanten Veranstaltungen zum 20. Geburtstag des Neubaus des Großen Hauses in der Grabenstraße waren zuerst nur als Online-Ereignis geplant – das ändert sich jetzt kurzfristig.

Am Donnerstag, 18. Juni, spielen die Brandenburger Symphoniker um 17.30 Uhr und um 20.30 Uhr jeweils ein 60-minütiges Sonderkonzert unter der musikalischen Leitung von Peter Gülke und Olivier Tardy.

Olivier Tardy ist der neue Chefdirigent der Brandenburger Symphoniker. Quelle: Ruediger Boehme

Wie bereits zur Eröffnung vor 20 Jahren, wird hier unter anderem die Violinromanze Nr. 2 von Ludwig van Beethoven gespielt. Auf dem Programm stehen auch das Brandenburgische Konzert Nr. 3 sowie die Sinfonie Nr. 21 in A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Am Donnerstag, 19. Juni, folgt ein Benefizkonzert mit Auszügen aus diesem Programm als Open-Air-Konzert auf dem Vielfruchthof Mötzow.

Auf szenische und musikalische Highlights der vergangenen Spielzeit dürfen sich Zuschauer in zwei Vorstellungen am Samstag, 20. Juni, freuen. Diese bieten außerdem einen ersten Ausblick auf die geplanten Projekte, die das Brandenburger Publikum in der Spielzeit 2020/2021 erwarten.

Jetzt Karten sichern

Entsprechend der Eindämmungsverordnung gibt es zu diesen Veranstaltungen konkrete Hygienemaßnahmen, die eingehalten werden müssen. Daher dürfen vorerst nur 75 Personen pro Vorstellung im Publikum dabeisein. Auf dem Weg zum Sitzplatz ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes verpflichtend ist. Zudem besteht die Verpflichtung, die Daten aller Besucher zu erheben. Das entsprechende Formular ist an der Theaterkasse oder auf der Homepage des Brandenburger Theaters verfügbar.

Karten für die Veranstaltungen können nur im Vorfeld, direkt an der Theaterkasse, online auf www.brandenburger-theater.de oder unter 03381/511 111 erworben werden.

