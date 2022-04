Brandenburg/H

In den Reihen der Brandenburger Symphoniker findet man Musikerinnen und Musiker aus vielen Ländern Europas, so aus Frankreich, Spanien, der Ukraine und natürlich aus Deutschland. Sie sitzen friedlich nebeneinander an den Pulten und musizieren gemeinsam Werke aus allen Herren Ländern. In diesen Tagen und Wochen, in denen die Ukraine von Krieg und Zerstörung heimgesucht wird, wissen sie, dass Musik trösten und verbinden kann, dass sie Brücken zum Nachbarn schlagen kann.

Zeichen aus Brandenburg

Vitaliy Shlyakov benötigt derzeit solidarisches Handeln für seine Landsleute. Der aus der Ukraine stammende Musiker ist seit elf Jahren Fagottist bei den Symphonikern. Er studierte in Kiew und in Mannheim. Mit der BRB-Koordinationsgruppe Ukraine arbeitet er gegenwärtig eng zusammen, Spenden für Flüchtlinge werden gesammelt, Wohnraum besorgt, der mit Möbeln und dem nötigen Zubehör eingerichtet wird. Natürlich bangt er um seine Familie, die Tag und Nacht dem Aggressor ausgesetzt ist. Jeden Tag sei er mit ihr in Kontakt, sagte er am Samstagabend vor dem Kammerkonzert mit dem Holzbläserquintett der Symphoniker dieser Zeitung im Foyer des Großen Hauses. Alexander Busche, der neue Intendant des Brandenburger Theaters, sagte in seiner Begrüßung, dass dieses Kammerkonzert ein gutes Zeichen für die große Hilfsbereitschaft des Brandenburger Theaters und seiner Symphoniker für die Ukraine sei.

Blick ins Publikum beim Kammerkonzert im Foyer des BT. Quelle: Heike Schulze

Vitalij Shlyakow, der das Konzertprogramm weitgehend kuratierte, hat ukrainische und russische Kompositionen ausgewählt. „In der Musik wird die Verwandtschaft und der Gleichklang der Kulturen Osteuropas sehr deutlich“, berichtete der Fagottist. Werke ukrainischer Komponisten fanden bisher nicht sehr oft den Weg in die deutschen Konzertsäle. Am Samstagabend konnte man zwar nur einen Mini-Ausschnitt ukrainischer Musik hören, aber immerhin. Von dem 1896 in St. Petersburg geborenen Viktor Kosenko, der in Polen aufwuchs und mit 23 Jahren nach Kiew übersiedelte, erklangen sechs ukrainische Kinderstücke.

Stimmung trefflich eingefangen

Mit Titeln wie Morgens im Garten, Pastorale, Regen oder Märchen wurden die ursprünglich für eine Klavierschule geschriebenen kurzen Sätze in einer farbigen Holzbläserbesetzung adaptiert. Martin Bosse-Platiére (Flöte), Mercedes Guzmán Garcia (Oboe), Hugo Rodriguez (Klarinette), Vitaliy Shlyvakov (Fagott), und Charlotte Petrides (Horn), musizierten die romantisch klingenden Lieder mit schöner Leichtigkeit. Kunstvoll hat der Lehrer Sergej Prokofjews, der Russe Anatolij Ljadow, die acht melodienreichen Volkslieder komponiert, die von den Musikerinnen und Musikern ebenfalls mit geschmackvoller Spielkultur und teilweise mit Witz (Mit Mücken tanzte ich) vorgetragen wurden.

Überhaupt haben die musizierten Werke im Holzbläserquintett der Symphoniker denkbar geeignete Interpreten gefunden. Mit Genauigkeit und Präsenz sowie in dynamischer Hinsicht haben sie die jeweiligen Stimmungen, und waren sie noch so kurz, trefflich eingefangen.

Beim Kammerkonzert mit internationaler Besetzung. Quelle: Heike Schulze

Auch bei der Bearbeitung der „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski hört man, wie intensiv die Musikerinnen und Musiker sich mit den Miniaturen des russischen Komponisten auseinandersetzten. Sie setzten eine große Bandbreite an Klangfarben und Spieltechniken an, was bei Mussorgski besonders beim „Ballett der Küchlein in ihren Eierschalen“ sowie „In der Hütte der Baba Jaga“ zu inspirierenden Hörerlebnissen führte.

Herzlicher Beifall in Brandenburg

Insgesamt erinnerten die einzelnen Bilder nicht so sehr an pompös gerahmte „Ölschinken“, sondern eher an feinsinnig gemalte Aquarelle. Nur der stolze Charakter des Großen Tores von Kiew wollte sich nicht so recht einstellen, da die Glocken intonationsmäßig sich in den sauberen Klang der Bläser kaum einfügen wollten. Langer und herzlicher Beifall des Publikums dankte dem Holzbläserquintett für den deutlichen Brückenschlag zwischen der Ukraine und Russland – wenigstens in der Musik.

Von Klaus Büstrin