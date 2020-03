Brandenburger Tafel zur Zeit mit mehreren massiven Problemen konfrontiert

Brandenburg/H

Nun hat die Brandenburger Tafel erst im Dezember mit dem Umzug nach Hohenstücken eine große Herausforderung gestemmt, da wartet gleich die nächste auf sie. Die Corona-Krise stellt den mildtätigen Verein dabei vor mehrere Probleme, sagt der Vorsitzende Andreas Griebel. Um all die zu lösen, sitzt er dieser Tage dauerhaft am Telefon, kann nun aber zumindest erste Fortschritte verkünden.

In der vergangenen Woche musste die öffentliche Ausgabe in der Warschauer Straße 19 erst einmal eingestellt werden. „Die Menschen stehen dicht in Grüppchen vor der Tür. Das ging nach den neuen Verordnungen nicht“, begründet Griebel diesen Schritt. Er hofft, aber bald wieder öffnen zu können. Denn unter anderem werden nun wohl Kästchen als „Stehbereiche“ vor den Laden gemalt, um den Abstand zu wahren.

Verschärfte Hygiene-Standards und fehlende Mitarbeiter

Auch die Ausgabe selbst wurde zum Problem – die verschärften hygienischen Bestimmungen bedeuten großen Umstrukturierungsbedarf. Während sich die Kunden bisher Waren aus Kisten heraus in ihre selbst mitgebrachten Beutel sortieren konnten, ist das nicht mehr möglich. Stattdessen werden die Mitarbeiter Papiertüten vorbereiten und befüllen. Die gilt es aber erst einmal in großer Menge zu bekommen. Griebel ist dazu im Gespräch mit Supermärkten.

Dem Verein brachen zudem die helfenden Hände weg. Etliche Mitarbeiter kamen seitens des Jobcenters der Arbeitsagentur in die Einrichtung. Das hat nun bundesweit verfügt, dass sie zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus zu Hause bleiben sollten. „Wir haben noch eine hauptamtliche Kraft“, so der Vereinsvorsitzende. Das ist Tafelchefin Griseldis Grey. Griebel, Geschäftsführer des Brandenburger Deutschen Roten Kreutzes, will nun erst einmal Mitarbeiter von dort mit einsetzen.

Zudem hat er in den vergangenen Tagen selbst mit angepackt und ist herum gefahren, um die karikativen und sozialen Einrichtungen zu versorgen, die neben den Einzelpersonen und Familien Lebensmittel von der Tafel beziehen. Auch für diese Touren braucht er Leute. Allerdings will der Vereinsvorsitzende die Gruppe der Mitarbeiter möglichst gering halten, um das Infektionsrisiko zu schmälern.

Tafel braucht Unterstützer Die 1997 gegründete Brandenburger Tafel ist ein mildtätiger Verein, dessen Angebot sich an hilfsbedürftige Menschen wendet. Im Dezember zog der Tafel-Laden, also die Ausgabestelle für Einzelpersonen und Familien, aus der Wilhelmsdorfer in die Warschauer Straße 19. Dieser Laden ist vorerst dicht. Neben den Kunden des Tafelladens werden auch karitative und soziale Einrichtungen in der Stadt sowie im Landkreis Potsdam-Mittelmark versorgt. Dazu zählen unter anderem die Arbeiterwohlfahrt, das Frauenhaus und das Deutsche Rote Kreuz. Für die Touren zu diesen Einrichtungen werden Fahrer gesucht. Andreas Griebel hofft dabei auf ein, vielleicht zwei feste Mitarbeiter. „Wir brauchen jemanden für etwa vier Stunden täglich, drei Tage in der Woche sind schon gut“, sagt er. Interessierte können sich unter 03381-63 06 12 an ihn wenden. Die Tafel ist zudem per E-Mail unter info@brandenburger-tafel.de erreichbar.

Spenden notwendiger denn je

Wenn er das personelle Problem im Griff hat, bleibt noch ein ganz Wesentliches bestehen. „Wir kriegen weniger Lebensmittel, weil viel gekauft wird. Die Spenden sind massiv zurückgegangen“, sagt Griebel. Das sei umso schwerwiegender, weil er im Gegenzug beim DRK einen deutlich steigenden Bedarf bemerkt. „Viele können sich die Lebensmittel nicht mehr wie bisher leisten, weil die günstigen Produkte ausverkauft sind“, begründet er. „Sie kriegen Schwierigkeiten, mit ihrem Geld auszukommen.“

Griebel weiß, dass Privatpersonen durchaus gern Lebensmittel spenden würden, ist aber auf die Hilfe der Märkte angewiesen. Denn unter den verschärften hygienischen Bedingungen sind die Wege der Ware bei Einzelspendern zu undurchsichtig. „Wir brauchen Lebensmittel von den Discountern“, lautet daher sein dringlicher Appell.

Von Antje Preuschoff