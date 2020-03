Brandenburger Taxifahrer leiden unter der Corona-Krise

Brandenburg/H

Eine Stadt ohne Menschen erlebt Taxifahrer Patrick Seiffert bei seinen nächtlichen Touren durch Brandenburg an der Havel. „So eine Situation wie die Corona-Krise habe ich noch nie erlebt. Das gesellschaftliche und kulturelle Leben ist momentan tot. Es ist beängstigend, wie rasant sich die Situation in den letzten Wochen entwickelt hat“, sagt der 36-Jährige.

Taxifahrer Patrick Seiffert steuert seinen Wagen durch die leere Steinstraße. Quelle: André Großmann

Existenzängste nehmen zu

Einerseits akzeptiert der Brandenburger die beschlossenen Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des Coronavirus, andererseits fürchtet der Taxifahrer die wirtschaftlichen Auswirkungen. „Ich bin immer ein Optimist, aber langsam nehmen die Existenzängste zu“, sagt Patrick Seiffert.

Er blickt auf sein Handy, steht mit der Mercedes E-Klasse auf dem Taxiparkplatz und sieht eine menschenleere Steinstraße. Innerhalb von zwei Stunden steigt niemand in seinen Wagen. Die Zeit verstreicht, Seifferts Diensthandy klingelt nicht und das Tacho seines Fahrzeugs steht zwei Stunden lang bei 8709 Kilometern.

Wunsch nach Normalität

Bars, Casinos und Restaurants sind geschlossen, vereinzelt läuft noch ein Fußgänger durch die Innenstadt. „Die Lage ist schon gespenstisch und irgendwie surreal. Die Stadt wirkt wie tot. Wir können uns nur noch überraschen lassen. Ich hoffe wirklich, dass spätestens Mitte April der ganze Spuk vorbei ist und sich die Lage wieder etwas normalisiert“, sagt der 36-Jährige.

Für ihn ist der Job als Taxifahrer eine Leidenschaft, er schätzt die Begegnung und das Gespräch mit Fahrgästen. „Ich lerne Menschen aus allen Bevölkerungsschichten kennen, von Konzertbesuchern, über Fußballfans, Politikern und Senioren. Kein Tag ist einheitlich und das ist das Spannende an diesem Beruf“, sagt der Brandenburger.

Arbeit verändert sich drastisch

Patrick Seiffert erinnert sich an eine Fahrt mit einem EU-Abgeordneten. Dieser kommt wegen eines Zugstreiks nicht nach Hannover und steigt daraufhin in das Taxi am Brandenburger Hauptbahnhof. Die Tour kostet den Fahrgast 306,40 Euro. Er zahlt, ohne eine Miene zu verziehen.

Auch spontane Herausforderungen gehören zum Job eines Taxifahrers. So bringt Patrick Seiffert eine Rentnerin aus der Havelstadt in die Uniklinik nach Hamburg-Eppendorf. Sie muss zu einer Lebertransplantation und das so schnell wie möglich.

Der Anteil der Krankentransporte bei „Mein Taxi Brb“ wächst. Patrick Seiffert und seine Kollegen fahren Senioren zum städtischen Klinikum, Supermarkt und zum Hausarzt. „Deshalb sind wir systemrelevant und ein Teil der kritischen Infrastruktur“, sagt der Brandenburger.

Aktuell keine Nachtfahrten

Sein Arbeitsalltag verändert sich momentan drastisch. Wenn die aktuelle Situation anhält, sind Nachtfahrten im Taxi vorerst Geschichte, auch Touren am Abend könnten entfallen.

Taxifahrer Patrick Seiffert spürt die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Quelle: André Großmann

Die Verunsicherung der Fahrgäste wächst. Während Patrick Seiffert vor dem Coronavirus bis zu 35 Personen beförderte, sind es jetzt „um die sieben bis acht“. Den Großteil des Umsatzes im Unternehmen machen jetzt die Wege zum Arzt und der Transport von Senioren aus.

Die Reaktionen der Fahrgäste sind dabei verschieden. „Ich habe kaum eine andere Wahl, als mit dem Taxi zu fahren. Ich vertraue den Fahrern, dass sie ihre Autos sauber halten, mache aber ansonsten nicht viel anders“, sagt die 82-jährige Ursula Reinl.

Angst vor dem Coronavirus

Bei anderen Pendlern steigt hingegen die Angst vor einer Infektion mit dem Coronavirus. „Eine ältere Dame stieg ein und war überrascht, dass ich keine Atemschutzmaske trage“, sagt Patrick Seiffert.

Der Brandenburger betont, wie sehr er und seine Kollegen auf ein sauberes Fahrzeug achten. „Wir haben immer Desinfektionsmittel und Feuchttücher dabei und setzen den Fahrgast nach Möglichkeit nach hinten auf den Rücksitz, um einen Mindestabstand zu gewährleisten“, sagt der Brandenburger.

Keine Trennwand im Taxi

Eine Trennwand zwischen Fahrern und Passagieren wie in Berliner und Londoner Taxis hält er zwar für denkbar, sieht darin aber nicht die optimale Lösung. „Wir wollen den Kunden auf keinen Fall den Eindruck vermitteln, dass sie uns eine Last sind. Eine Trennwand würde außerdem das Zwischenmenschliche verringern“, kommentiert der Havelstädter auf MAZ-Nachfrage.

Doch wie handelt er, wenn ein Passagier plötzlich im Wagen niest und hustet? „Ich bitte ihn darum, dass nur in die Elle und Armbeuge zu tun“, sagt Patrick Seiffert. Wenn er oder Kollegen erkranken, setzen sie sich nicht mehr ans Steuer.

Zukunft durch Corona-Krise unklar

Der gesellschaftliche Stillstand beschäftigt den Brandenburger. „Momentan geht man ohne Sozialkontakte regelrecht ein“, sagt der Havelstädter. Deshalb vertreibt er sich die Zeit am Smartphone und plaudert mit Kollegen, die noch am Brandenburger Hauptbahnhof auf Fahrgäste warten. Jeden Tag realisiert Patrick Seiffert die Folgen des Coronavirus. „Und man kann nicht einschätzen, wie es weiter geht, was noch kommt und in Zukunft passiert“, sagt der 36-Jährige.

Er hofft, dass sich die Ausbreitung der Pandemie verringert. „Natürlich steht die Gesundheit der Menschen an oberster Stelle. Dennoch hoffe ich auf einen Neuanfang des gesellschaftlichen Lebens“, sagt der Brandenburger.

Kaum Pendler am Hauptbahnhof

Für ihn ist es ein natürlicher Drang, dass sich befreundete Menschen treffen, miteinander reden und gemeinsam lachen. „Doch jetzt haben die Leute kein Ziel. Selbst wenn sie ihre Woche Arbeit hinter sich haben und gern etwas trinken gehen würden, haben sie keine Anlaufstelle“, sagt Seiffert.

Nach zwei Stunden klingelt schließlich doch noch sein Handy, ein Fahrgast möchte von der Freiherr-von-Thüngen-Straße in die Alte Potsdamer Straße. Patrick Seiffert blickt nach dieser Fahrt auf die Gleise am Brandenburger Hauptbahnhof, denn dort halten die Regionalexpresszüge aus Magdeburg und Berlin an. Insgesamt steigen zehn Pendler aus, doch niemand von ihnen fährt anschließend mit dem Taxi.

„Das ist echt deprimierend. Wir lassen uns trotzdem nicht die Butter vom Brot nehmen und bleiben stark. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich die Lage ganz schnell einpegeln wird und dann sind die Menschen endlich wieder auf der Straße unterwegs und haben Freude am Leben. Ich hoffe es wirklich sehr“, sagt er und lächelt.

Von André Großmann