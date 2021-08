Brandenburger Theater: Alexander Busche wird 2022 neuer Intendant

Göttingen / Brandenburg

Alexander Busche ist mit Beginn der Spielzeit 2022/23 zum Intendanten des Brandenburger Theaters berufen. Damit wird er das Göttinger Symphonieorchester (GSO) nach einer Amtszeit von nur knapp zwei Jahren als Geschäftsführer wieder verlassen. Wie das Brandenburger Theater mitteilte, übernimmt Busche bereits jetzt die künstlerischen Gesamtentscheidungen an seiner künftigen Wirkungsstätte.

Zu seinem bevorstehenden Wechsel nach Brandenburg sagte Busche gegenüber dem Göttinger Tageblatt: „Die Intendanz bietet mir die einmalige Chance, mich künstlerisch so zu entwickeln, wie ich mir das immer gewünscht, erträumt und nicht zuletzt hart erarbeitet habe – und das in unmittelbarer Nachbarschaft zu Berlin.“ Er betonte, dass die Position zur Saison 22/23 neu geschaffen werde. „Allein das ist eine Seltenheit, die heutzutage andernorts so gut wie gar nicht mehr vorkommt und mir extrem viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet.“

Erfahrener Musik- und Orchesterexperte

Busche, geboren 1978 in Detmold, war vor seiner Berufung nach Göttingen unter anderem Executive Producer für die Firma Sony Classical Berlin, gehörte dem Pressereferat der Deutschen Oper Berlin an und war seit 2007 persönlicher Manager von Katharina Wagner, der künstlerischen Leiterin und Geschäftsführerin der Bayreuther Festspiele. Außerdem gründete er 2011 eine eigene Agentur für Kommunikation und Marketing. Birgit Patz, Vorsitzende der Findungskommission des Brandenburger Theaters, nannte Busch „einen erfahrenen Musik- und Orchesterexperten, der als zugewandter, empathischer Dialogpartner für die anstehenden Aufgaben sehr ausgeprägte Kompetenzen mitbringt.“ Er verfüge „über vielfältige – insbesondere organisatorische – Kompetenzen, die für die Übernahme der Intendanz des Brandenburger Theaters von hoher Relevanz sind.“

Von Michael Schäfer