Brandenburger Theater: Eva Sänger wehrt sich gegen Kündigung und Rufmord

Das Brandenburger Theater kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Theaterdonner um den Abschied von Chefdirigent Peter Gülke laufen aktuell zwei arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen zwischen dem Brandenburger Theater und zwei langjährig Beschäftigten in jeweils verantwortungsvollen Positionen.

An diesen Montag versuchte das Arbeitsgericht Brandenburg, die Möglichkeiten einer gütlichen Einigung auszuloten zwischen Geschäftsführerin Christine Flieger und der am 3. Juli fristlos gekündigten Eva Sänger, die seit 19 Jahren den Besucherservice leitet und von 1991 bis 1998 Violinistin bei den Brandenburger Symphonikern war.

Die Geschäftsführerin macht der 55 Jahre alten langjährigen Mitarbeiterin, die als Öffentlichkeitsarbeiterin bis zu ihrer Kündigung so etwas wie die Visitenkarte der Kulturstätte war, etliche Vorwürfe.

Viele der Vorwürfe kein Kündigungsgrund

Strittig ist, wie sie Gutschriften für Abonnement-Kunden verrechnet hat, wie sie den Umgang mit Gutscheinen sowie diversen Frei- und Vorzugskarten handhabte und inwiefern sie dabei nur der jahrelang geübten Praxis im Theater folgte.

Das Arbeitsgericht machte im Gütetermin deutlich, dass viele der Beanstandungen die Kündigung nicht rechtfertigen können. Selbst wenn sie berechtigt sein sollten, würden sie für eine Kündigung nicht ausreichen. Allein schon deshalb nicht, weil die Arbeitnehmerin dafür nie abgemahnt wurde.

Der Ausgang der Kündigungsschutzklage wird nach derzeitigem Stand davon abhängen, ob der gravierendste Vorwurf, der Eva Sänger am schlimmsten trifft, zu Recht oder zu Unrecht im Raum steht.

Entscheidend: Gab es persönlichen Vorteil?

Der entscheidende Punkt für Arbeitsrichter Peer Siggel lautet: Hat die Klägerin Geschäftsvorgänge für sich persönlich genutzt und sich zum eigenen Vorteil unehrlich verhalten? Denn mit nichts weniger als dem strafrechtlich relevanten Vorwurf der Unterschlagung begründet die Geschäftsführerin die fristlose Kündigung.

Eva Sänger und ihr Rechtsanwalt Klaus Stähle weisen den Unterschlagungsvorwurf der Arbeitgeberin vehement zurück. „Ich werde das definitiv nicht hinnehmen, für mich ist die Sache ein persönlicher Rufmord“, sagt Eva Sänger und fügt hinzu: „In einer Stadt wie Brandenburg bin ich damit absolut verbrannt.“

„Wie vom Donner gerührt“

Wegen der „ Kündigung aus heiterem Himmel“ sei sie „wie vom Donner gerührt“ gewesen, „völlig irritiert“, berichtet die Theaterfrau. Denn es habe zuvor keinen Disput mit der Geschäftsführerin gegeben und auch nie eine Abmahnung.

Eva Sänger: „Ich habe ein reines Gewissen, denn ich habe immer im Interesse unseres Theaters gehandelt.“ Den Umgang mit Gutschriften, Gutscheinen und Freikarten habe sie so gehandhabt, wie es unter den Vorgänger-Geschäftsführern gängige, von Vertrauen geprägte Praxis war.

Sämtliche Buchungsvorgänge, so erklärt es die Chefin des Besucherservices, sei sie täglich mit der Hauptbuchhalterin durchgegangen, sodass auch die Geschäftsführerin darüber hätte informiert sein müssen. Frau Flieger habe aber nie Einwände geäußert.

Kündigung alles andere als leicht gemacht

Die Geschäftsführerin und deren Rechtsanwältin Heike Buchholz machten im Gütetermin deutlich, dass sie an der Kündigung festhalten.

Christine Flieger erklärt das gegenüber der MAZ so: „Die Entscheidung, eine fristlose Kündigung gegenüber Frau Sänger auszusprechen, habe ich mir alles andere als leicht gemacht. Nach gründlicher juristischer Beratung und Bewertung war diese personalrechtliche Maßnahme gegenüber Frau Sänger angemessen.“

Die Theaterchefin will liefern. Sie kündigt an, dass sie in der Klageerwiderung „detailliert auf die einzelnen, durchaus komplexen Sachverhalte eingehen und die Sicht des Brandenburger Theaters darstellen werde, welche zu den Vorwürfen der Unterschlagung und Untreue geführt haben.“

Kammertermin am 20. Januar 2021

Zum derzeitigen Zeitpunkt könne sie sich darüber hinaus nicht zu dem laufenden personalrechtlichen Verfahren äußern.

Dem Arbeitsrichter ist bisher unklar geblieben, worin die Unterschlagung und der persönliche Vorteil der Klägerin liegen sollen. Als Kammertermin, in dem über den Rechtsstreit entschieden wird, legte er den 20. Januar 2021 fest.

Bis dahin haben auch Eva Sänger und ihr Anwalt Gelegenheit, die Erklärung der Arbeitgeberin zu erwidern. Der Betriebsrat des Theaters hat seine Sicht bereits dargelegt. Er hat der Kündigung nicht zugestimmt.

Von Jürgen Lauterbach