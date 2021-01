Brandenburg/H

Die Kultur geht den Bach hinunter. Berliner Bühnen sind bis Ostern dicht, das Brandenburger Theater ( BT) vorerst „nur“ bis März. Man muss kein Wahrsager sein, aber: ein Teil des vor allem älteren Publikums wird danach nicht wieder zurück kommen.

Mancher Konzert-Abo-Besitzer aus Angst, andere, weil sie das Interesse verloren haben und man sich nicht um sie gekümmert hat. Im März ist es nun ein Jahr, dass das mit sieben Millionen Euro subventionierte Haus (unverschuldet) durch die Pandemie verloren hat.

Das kurze Musiktheaterstück „Bastien und Bastienne" sollte der Auftakt sein zu einer Reihe von Eigenproduktionen am BT. Corona machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Quelle: Rüdiger Böhme

Braucht Brandenburg das BT noch oder sollte man das Geld in die Verkehrsbetriebe stecken, wie es der Kämmerer vorschlug? Es wird gebraucht! Die Stadt braucht nicht den Zank und den Streit, der aus dem Haus quillt, seit Christine Flieger als Geschäftsführerin und Frank-Martin Widmayer als Künstlerischer Leiter die Führung im BT übernahmen.

Aber es braucht den Esprit und den freien Geist, den so ein Ort verströmen kann , wieder verströmen wird. „Manchmal muss man auf Dinge auch nicht reagieren“, sagt OB Steffen Scheller. Das Ansinnen des designierten Chefdirigenten Olivier Tardy, Scheller möge seinen im Sommer 21 beginnenden Vertrag vor Beginn auflösen, weil ihm eine Zusammenarbeit mit Flieger und Widmayer unmöglich sei, hat Scheller schlicht ausgesessen.

Geprobt werden darf, gespielt werden darf nur ohne Publikum: Die Brandenburger Symphoniker im Oktober 2020 bei CD-Aufnahmen unter Leitung von Peter Gülke im großen Saal des Brandenburger Theaters. Quelle: privat

Er ließ die Zeit spielen und setzte darauf, dass die Gemüter sich beruhigen. Zudem gewann er die Unternehmensberatung Metrum aus München, die nun in 40 Beratertagen herausbekommen will, was am BT nicht stimmt und wie man das fixt.

Erste Erkenntnisse, die in Interviews mit Betroffenen gesammelt wurden und diese Woche präsentiert wurden, lassen erkennen: das sind Profis. Dort steht sinngemäß, dass das Haus, wie Scheller bestätigt, in der Führung – was Wirtschaftsplan und Finanzen betrifft – ordentlich geführt wird. Aber auch, dass es an kulturellem Sachverstand in der Führung mangelt, man da also nachbessern muss: „Wir müssen die Theaterleitung also stärker machen!“

Ergebnisoffene Diskussion

Wie? Das lässt Scheller offen. Wohl ebenso wie die Kulturministerin Manja Schüle, die sich jetzt unter anderem mit Tardy und Scheller traf um über die Zukunft des BT zu reden. „Wir haben Olivier Tardy klar gemacht, dass wir ihn an Bord haben wollen“, sagt Scheller. Dafür hat man ihm Eigenverantwortung und ein Budget in Aussicht gestellt.

Doch wie die BT-Struktur aussehe, werde vom Ergebnis eines Diskussionsprozesses bestimmt, an dem unter Metrum-Moderation zumindest Stadt, Land, Theaterleitung, Chefdirigent und Orchestervorstand sowie der Betriebsrat teilnehmen. Das Ergebnis, wie und mit wem man das BT besser aufstellen wolle, sei aber offen.

Ein Jahr Bedenkzeit eingeräumt

Tardy hat sich darauf eingelassen, nachdem ihm Scheller ein Jahr Bedenkzeit eingeräumt hat. Sein Vertrag als Chefdirigent beginne demnach erst 2022, bis dahin arbeite er frei am BT. Zum Umdenken hat Tardy offensichtlich auch das Orchester bewogen, das mehr als die Hälfte aller BT-Mitarbeiter stellt. Bei der vorletzten AR-Sitzung spielte das Orchester im BT-Foyer für ihn und signalisierte ihm Unterstützung.

Tardy: „Das hat mich unglaublich berührt, so dass das wie erwartet unangenehme Gespräch viel leichter zu ertragen war.“ Sein Agent sagte ihm später, dass dieser „so etwas noch nicht erlebt hat. Wie es weiter geht, weiß ich noch nicht, aber sicher ist, dass ich diesen Tag nie vergessen werde.“ Auch wenn das Ende offen ist – die Signale aus dem Aufsichtsrat klingen doch hoffnungsfroher als vorher.

Von Benno Rougk