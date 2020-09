Brandenburger Theater: Neue Vorwürfe gegen die Geschäftsführerin

Brandenburg/H

Dramatische Zuspitzungen gehören zum Theater. Im Idealfall auf der Bühne. In Brandenburg an der Havel aber auch hinter den Kulissen und in öffentlichen Auseinandersetzungen vor Gericht.

Wie der MAZ jetzt bekannt wurde: Theater-Geschäftsführerin Christine Flieger und der künstlerische Leiter Frank Martin Widmaier sind zwar in jüngster Vergangenheit vereint in Erscheinung getreten. Doch im September 2019 soll die Geschäftsführerin drei Beschäftigte des Theaters aufgefordert haben, ihr Material gegen den künstlerischen Leiter zu liefern.

Material gegen Herrn Widmaier

So geht es aus der Klageschrift hervor, die Klaus Stähle als Rechtsanwalt des langjährigen Theater-Mitarbeiters Frank Jesko-Idler in dessen Kündigungsschutzverfahren aufgesetzt hat. Wie berichtet hatte Geschäftsführerin Flieger dem bisherigen Leiter des künstlerischen Betriebsbüros nach fast 25 Jahren Beschäftigung fristlos gekündigt, ist damit aber vor dem zuständigen Bezirks-Bühnenschiedsgericht am 12. August gescheitert.

Jesko-Idler bezeugt ein 20-minütiges Gespräch mit Christine Flieger in deren Büro. Zwei weitere Beschäftigte des Brandenburger Theaters hätten teilgenommen. Dazu steht in der Klageschrift des Rechtsanwaltes: „In diesem Gespräch ging es ausdrücklich darum, dass die Geschäftsführerin Material gegen Herrn Widmaier wollte, da sie diesen für unfähig erachtete, nunmehr die Nichtverlängerungsmitteilung erfolgen müsse und sie hierfür Material wolle.“

Christine Flieger : Behauptungen sind falsch

Allerdings widerspricht die Geschäftsführerin: „Die Behauptungen von Herrn Jesko-Idler, dass ich mich ihm gegenüber so geäußert hätte, sind falsch. Diese Darstellung trifft nicht zu.“

Christine Flieger erinnert an die Situation im vergangenen Jahr: „Wir standen 2019 vor der Herausforderung, dass wir die Vielfalt und den Umfang an neuen Aufgaben mit den vorhandenen technischen und menschlichen Ressourcen in Übereinstimmung bringen mussten. Hinzu kam, dass das Leitungspersonal neu war. Die hiermit verbundenen Schwierigkeiten haben wir durch lösungsorientierte Einigungsprozesse erfolgreich bewältigt.“

Klaus Stähle hält es für „durchsichtig, dass die Geschäftsführerin der Behauptung entgegentritt“. Er benennt dem Gericht die beiden anderen Teilnehmerinnen der besagten Zusammenkunft als Zeuginnen, die den Gesprächsinhalt bestätigen könnten und dem Gericht gegenüber wahrheitsgemäß antworten würden.

„Das ganze Haus belastet“

Die MAZ fragte die seinerzeitige Orchesterdirektorin Mira Weihs nach ihren Eindrücken. Sie kann freier sprechen als die durch die aktuellen Kündigungen eingeschüchterten Mitarbeiter im Brandenburger Theater. Denn Mira Weihs hat das Theater im April aus privaten Gründen und keineswegs im Streit verlassen.

Die Künstlerin hat die Arbeitsbeziehung zwischen Geschäftsführerin und künstlerischem Leiter als „ambivalent“ und „zerrissen“ erlebt. „Mal schien das Arbeitsverhältnis der beiden freundschaftlich und dann wieder war man sich spinnefeind, berichtet sie auf Anfrage und fügt hinzu: „Niemand wusste warum.“

Nach dem Eindruck der damaligen Orchesterdirektorin hat es „das ganze Haus belastet, nicht zu wissen, ob die beiden gerade miteinander können oder nicht“. Auf der einen Seite habe Widmaier sein Zimmer einrichten dürfen, wie er wollte. Auf der anderen Seite habe er nicht einmal Mitspracherecht in seinem eigenen Bereich gehabt.

Böser Abschied und zwei Rauswürfe

Die Brandenburger Theaterleitung steht in der Kritik, seit der scheidende Chefdirigent Peter Gülke in seiner öffentlichen Abschiedsrede Mitte Juni Tacheles geredet hat und dabei äußerte, er habe selten so viel Ahnungslosigkeit und Dilettantismus wie in den zurückliegenden beiden Jahren erleben müssen, seit Christine Flieger zur Geschäftsführerin ernannt wurde, die sich wenig später Frank-Martin Widmaier als künstlerischen Leiter an die Seite holte.

Weiter befeuert wird das Theater im Theater nun dadurch, dass die Geschäftsführerin nicht nur den langjährig beschäftigten Jesko-Idler entlassen hat, sondern auch die etwa ebenso lang dort angestellte und in Brandenburger Kulturkreisen bekannte Eva Sänger.

Beiden wirft die Theater-Chefin Unterschlagung vor und begründet damit die noch keineswegs rechtskräftigen Kündigungen. Beide Theaterleute wehren sich gerichtlich gegen die gravierenden Vorwürfe, die Christine Flieger vor einigen Tagen auch vor dem allerdings nicht vollzählig versammelten Theater-Aufsichtsrat erhoben hat.

Langerwisch stellt sich vor Sänger und Jesko-Idler

Im Aufsichtsrat stellte sie außerdem die bereits eingestellte künstlerische Betriebsdirektorin als Nachfolgerin von Frank Jesko-Idler vor. Nicht nur das bringt den Brandenburger Kommunalpolitiker und Theaterfreund Norbert Langerwisch von den Freien Wählern auf die Palme.

Langerwisch hat in diesen Tagen eine Anfrage an den Oberbürgermeister zu den „Problemen am Brandenburger Theater“ gerichtet.

Der Kommunalpolitiker will vom Stadtoberhaupt wissen, ob es zutrifft, dass die Geschäftsführerin der Brandenburger Theater GmbH schon vor der Entscheidung des Bezirksbühnenschiedsgerichtes die Stelle von Herrn Jesko-Idler ausgeschrieben und mit einer anderen Person neu unbefristet besetzt hat. Zugleich fragt er, wie eine „derartige überstürzte Neubesetzung im Fall von Frau Sänger verhindert werden“ könne?

Belasten Prozesskosten Programm-Etat?

Norbert Langerwisch sorgt sich wegen der „ Rufschädigung des Brandenburger Theaters, der Stadt Brandenburg und vor allem von verdienten langjährigen Mitarbeitern“.

Er will wissen, „wie Herr Jesko-Idler nun durch die Geschäftsführerin vollständig rehabilitiert wird, was das Theater für all die juristischen Auseinandersetzungen bezahlen muss und wie sichergestellt wird, dass diese Kosten nicht zulasten des Programmetats des neuen Chefdirigenten Tardy und des künstlerischen Leiters Herrn Widmaier gehen“.

Personelle Konsequenzen fordert Langerwisch eher indirekt, wenn er den Oberbürgermeister fragt: „Stimmen Sie mir zu, dass mögliche strukturelle Veränderungen am Brandenburger Theater notwendig sind, um das offenbar gestörte Vertrauensverhältnis zwischen einem Teil der Mitarbeiter, einschließlich des Betriebsrats, und der Geschäftsführung generell zu verbessern?“

Von Jürgen Lauterbach