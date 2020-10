Brandenburg/H

Gerhard Binkert würde Abmahnungen wohl niemals als unsinnig bezeichnen. Auch an diesem Dienstag wählte der Obmann des Bezirksbühnenschiedsgerichtes in Berlin viel verbindlichere Worte, um der Rechtsanwältin des Brandenburger Theaters die Position des Gerichts zu vermitteln.

Deutlich war der frühere Präsident des Landesarbeitsgerichtes in seinen Ausführungen gleichwohl. Er und die vier im Theaterbetrieb gut bewanderten Laienrichter haben dem Kläger Frank Jesko-Idler in allen Punkten recht gegeben.

Bekanntlich möchte die Geschäftsführung des Brandenburger Theaters nicht mehr mit dem langjährigen Disponenten und Leiter des künstlerischen Betriebsbüros zusammenarbeiten.

Kündigung laut Gericht unwirksam

Christine Flieger hat Frank Jesko-Idler (45) wegen angeblicher Unterschlagung im Mai fristlos gekündigt und außerdem sechs Abmahnungen gegen ihn ausgesprochen. Einige davon reichen thematisch in den Spätsommer 2019 zurück.

Die fristlose Kündigung gegen den Brandenburger Theatermann hat das Gericht bereits am 13. August für unwirksam erklärt. An diesem Dienstag entschied es zudem, dass sämtliche sechs Abmahnungen gegen Jesko-Idler aus der Personalakten zu entfernen sind.

Wichtigster Gesichtspunkt für das Bühnenschiedsgericht: Im Brandenburger Theater haben sich Geschäftsführung und Betriebsrat schon vor geraumer Zeit auf eine „Hausordnung“ verständigt. Diese ist aus Sicht der Richter nichts anderes als eine Betriebsvereinbarung.

Löschung am Ende der Spielzeit

Die Hausordnung sieht vor, dass Abmahnungen grundsätzlich am Ende der jeweiligen Spielzeit gelöscht werden, „um dann glücklich in eine neue Spielzeit starten zu können“, wie es der Obmann ausrückt.

Nach Lesart des Gerichts endet eine Spielzeit im Theater jeweils im Sommer. In Jesko-Idlers Abmahnungsfällen wäre das somit der vergangene Sommer, auch wenn die Anwältin meint, dass mit einer Spielzeit ein Zeitjahr gemeint sei.

Abmahnungen schwer verständlich

Auch sonst hat das Theater vor Gericht keinen Erfolg mit der eigenen Argumentation. Die Geschäftsführerin wirft Jesko-Idler vor, er habe eigenmächtig die Ausrichtung einer Lesung mit Wolfgang Stumpf zugesagt und eine andere Veranstaltung wegen Corona abgesagt, obwohl das seine Kompetenzen überschritten habe.

Für eine Abmahnung viel zu wenig, findet das Gericht. Denn der künstlerische Leiter Frank Martin Widmaier hatte seinem Disponenten in Bezug auf die Lesung geschrieben: „Bitte realisieren!“

Das Bezirksbühnenschiedsgericht, das über die Klage von Frank Jesko-Idler befunden hat, besteht aus dem Obmann Gerhard Binkert und vier Laienrichtern, die das Theaterleben von innen kennen. Quelle: Jürgen Lauterbach

Richter Binkert: „Wir tun uns schwer damit zu sehen, wie das zu einer Abmahnung werden soll.“ Ähnliches gelte für die Abmahnung wegen der Veranstaltungsabsage. Jesko-Idler hatte den künstlerischen Leiter darüber informiert und der hatte nicht widersprochen.

In einem Fall hatte der Mitarbeiter eine Arbeitsüberlastung angezeigt. Im Gegenzug forderte Widmaier ihn auf, halbstündlich zu dokumentieren, was er so tut und treibt. Dem folgte Jesko-Idler nicht und kassierte eine Abmahnung.

Ein bisschen schikanös

Die Theater-Anwältin will dem Gericht wissen, was gegen diese Abmahnung einzuwenden sei. Aus Sicht der fünf Richter ist so etwas in einem Theater ein Unding. Obmann Binkert formuliert die Position so: „Weil es ein bisschen schikanös aussieht, so etwas halbstündlich zu verlangen.“

Das Bühnenschiedsgericht erkennt, dass im Theater von Brandenburg an der Havel „erhebliche Dissonanzen auf verschiedenen Ebenen bestehen“. Die Richter hoffen gleichwohl auf eine einvernehmliche Regelung. Doch dazu ist die Leitung des Theaters nicht mehr bereit.

Jesko-Idler hatte seine Klage gegen die fristlose Kündigung bereits gewonnen. Gegen die Entscheidung in Berlin hat Christine Flieger nun Berufung beim Oberschiedsgericht in Frankfurt am Main eingelegt.

Kein Groll gegen Flieger und Widmaier

Obmann Binkert weiß davon noch nicht, erkennt aber sogleich, dass damit der Weg zu einer Verständigung verbaut ist. Theaterchefin Flieger kann nun auch gegen die neuerliche Niederlage in Berufung gehen.

Frank Jesko-Idler triumphiert nach der zweiten für ihn positiven Entscheidung keineswegs. „Ich warte auf den Tag, an dem ich endlich wieder im Theater arbeiten kann“, kommentiert er den Richterspruch.

Weder gegen Geschäftsführerin Flieger noch gegen den künstlerischen Leiter Widmaier hege er Groll. „Am liebsten würde ich auf die Reset-Taste drücken und beim Punkte Null beginnen“, sagt der Theatermann. Er räumt ein, sich im Ton vergriffen zu haben. Sein Verhalten wolle er entsprechend ändern.

Von Jürgen Lauterbach