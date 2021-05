Brandenburg/H

Der Brandenburger Unternehmer Klaus-Peter Tiemann hat ein Kunstwerk geschaffen und sich damit vielleicht sogar selbst ein kleines Denkmal gesetzt.

Das Liebhaberstück gibt es nur einmal auf der Welt. Eine Verneigung vor einer pfeilschnellen und einer filigranen technischen Errungenschaft. Eine Armbanduhr namens Tiemann-Tourbillon, inspiriert vom Jaguar E-Type, den ausgerechnet Enzo Ferrari als „das schönste Auto der Welt“ gewürdigt hat.

Aber der Reihe nach. Der gebürtige Brandenburger Klaus Peter Tiemann liebt mechanische Uhren und verehrt die besagte 265 PS starke Roadster-Stilikone von Jaguar, die soeben 60 Jahre alt geworden ist und im Jahr 1961 nicht nur das wohl schönste, sondern auch das schnellste Auto der Welt war.

Geschenk zum 75. Geburtstag

Nach zwei Jahren Entwicklung und Fertigung gelangte der promovierte Ingenieurwissenschaftler und passionierte Techniker am 7. Mai 2020 an sein selbst gestecktes Ziel. Zu seinem 75. Geburtstag also. Die Armbanduhr, die seinen Namen trägt, war fertig. Ein Unikat, das er selbst erdacht und konstruiert hat.

Das Ziffernblatt entspricht detailgenau der Gestaltung des Drehzahlmessers im Jaguar E-Type Serie 1. Klaus Peter Tiemann muss es wissen, denn er besitzt ein tadelloses Exemplar (s. Bildergalerie).

Zur Galerie Das Tiemann-Tourbillon ist eine Hommage an den Jaguar E-Type. Der Brandenburger Unternehmer hat zu seinem 75. Geburtstag eine einmalige Uhr konstruiert und sich selbst geschenkt.

Die Typografie der Zahlen, die Grundfarbe schwarz und das rote Drehzahlbegrenzerfeld hat der Ziffernblatthersteller nach Tiemanns Vorgaben übertragen. Die Stunden- und Minutenanzeiger hat er dem Design der Drehzahlmessernadel angepasst.

Liebe zum Detail

Die Liebe zum Detail findet auf dem Gehäuseboden der Armbanduhr ihre Fortsetzung. Sie spiegelt hinter dem Uhrwerk 1:1 das Lenkrad. Das Saphirglas gibt den Blick frei auf das, was der Jaguarfahrer sieht: ein Lenkrad mit Holzkranz und mittigem Growler sowie die dahinterliegenden Instrumente.

Fast versteht es sich von selbst, dass die Krone, mit der das Uhrwerk aufgezogen wird, die Struktur eines Reifenprofils nachbildet. Auch das Kautschuk-Uhrenband trägt das historische Reifenprofil des Jaguars E-Type.

Der unverwechselbare Clou kommt aber noch: Das „fliegende Tourbillon“, welches das Bauprinzip und die Zielrichtung des 1795 von Abraham Louis Breguet entwickelten Tourbillons aufgreift.

Wirbelwind

Es geht darum, die Genauigkeit der Zeitanzeige von Taschen- und Armbanduhren zu erhöhen, die von der Schwerkraft beeinflusst wird. Tourbillon bedeutet übersetzt Wirbelwind und bezeichnet in einer mechanischen Uhr eine Konstruktion, bei der sich das Schwing- und Hemmungssystem um seine eigene Achse dreht.

Klaus-Peter Tiemann hat das Tourbillon in seiner Uhr selbst konstruiert. Er entschied sich für eine sehr kluge Variante, Fachleute sprechen von einer „hohen Komplikation“. Platziert hat Tiemann seinen „fliegenden Tourbillon“ unter der Uhrzeit-Ziffer 6; dort, wo sich im Drehzahlmesser des Autos die Uhr befindet.

Der Brandenburger Unternehmer hat seine Weltneuheit nicht ganz allein geschaffen. Uhrmachermeister Hans-Peter Schubert hat den Werdegang fachkundig begleitet und andere Menschen aus Tiemanns Bekanntenkreis haben ebenfalls Beiträge geleistet. Professionelle Hilfe gab es beim Herstellen des Ziffernblatts und Lasern kleinster Teile.

Jaguar Deutschland begeistert

Schon 2018 hatte Klaus-Peter Tiemann die Geschäftsführung der Jaguar Land Rover Deutschland GmbH in sein außergewöhnliches Projekt einbezogen und erhielt für sein Unikat, die Armbanduhr Tiemann-Tourbillon, das Nutzungsrecht der Marke.

„Die Geschäftsführung war von diesem Vorhaben, Hommage an Jaguar E-Type, mit der Entwicklung und Fertigung eines „Fliegenden Tourbillon“ als Unikat 1/1 begeistert und hat dieses unterstützend genehmigt“, erzählt Uhrmacher Tiemann.

Noch nicht öffentlich getragen

An diesem Freitag wird die Uhr ein Jahr alt und ihr Schöpfer 76. Getragen hat er die Uhr, an deren Fertigstellung er zu keinem Zeitpunkt gezweifelt hat, in der Öffentlichkeit noch nie. Sie liegt gut gebettet auf Leder in einer edlen Holzschatulle. Natürlich im Jaguar-Design.

Den sicheren Ort könnte sie vielleicht einmal verlassen, sollte der Medienunternehmer am nächsten Oldtimer-Treffen vor dem Industriemuseum teilnehmen. Dann sitzt er womöglich am Steuer seines grünen Flitzers und fährt mit fliegendem Tourbillon am Handgelenk vor.

Von Jürgen Lauterbach