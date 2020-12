Brandenburger Unternehmerpaar hilft Sterntaler-Familie mit nobler Spende

Brandenburg/H

Die weihnachtliche MAZ-Sterntaler-Spendenaktion lebt von den vielen Beiträgen der Leserinnen und Leser. Jede noch so kleine Spende ist willkommen, um Familien in Brandenburg an der Havel und Umgebung ein außerordentliches Weihnachtsfest zu bescheren.

Den Charme der Weihnachtsaktion macht die Summe aus kleinen und größeren Spenden aus. Ein Brandenburger Unternehmerpaar hat sich in diesem Winter außergewöhnlich spendabel gezeigt. Mit gut 3000 Euro ist der Beitrag von Martina und Volker Podzimek diesmal die größte Einzelspende.

Anzeige

Die beiden Brandenburger wollen möglichst schweigen über ihre noble Geste. Doch bei aller Zurückhaltung: Die MAZ hat darauf bestanden zu erfahren, warum die beiden so viel Geld für Menschen zur Verfügung stellen, die sie nicht wirklich kennen.

Die traurige Geschichte hat uns berührt

„Die traurige Geschichte der Familie Metzner hat uns sehr berührt“, erklärt Volker Podzimek. „Es kann einfach nicht sein, dass eine Familie, die unverschuldet in Not gerät, einen Kredit aufnehmen muss, um die Beerdigung des eigenen Kindes bezahlen zu können.“

Wie die MAZ zum Auftakt ihrer diesjährigen Sterntaleraktion berichtet hatte, musste die Brandenburger Familie am 22. Oktober in der eigenen Wohnung erleben, wie die älteste Tochter vor ihren Augen starb und niemand Lisa mit ihren erst 22 Jahren helfen konnte.

Es war für die Eltern und die Geschwister keine Frage, dass ihr Sonnenstern zumindest eine würdige Beisetzung erhalten sollte. Selbst wenn das die finanziellen Möglichkeiten aktuell übersteigen würde.

Er schaute ihr in die Augen

„Martina und ich haben das gelesen und uns in die Augen geschaut“, erzählt der Unternehmer aus der Havelstadt. Beiden war schnell klar: „Dieser Familie müssen wir helfen. Und zwar sehr gern.“

Über ein paar Ecken kennen Podzimeks einen Sohn der Familie Metzner sogar. Zumindest aus der Entfernung. Das war zwar nicht entscheidend, machte ihnen das Spenden aber noch leichter. Denn sie wissen, dass die Hilfe den Richtigen trifft.

Mittelbrandenburgische Sparkasse hilft unbürokratisch

Das Paar ließ sich also die Summe nennen, mit der sich der älteste Sohn aus Respekt vor seiner verstorbenen Schwester verschuldet hatte. Die Mittelbrandenburgische Sparkasse ( MBS) half dann sehr unbürokratisch bei der Lösung des Problems.

Mit der persönlichen Unterstützung des hiesigen Marktdirektors Christian Ebert machte es die Sparkasse trotz laufender Fristen möglich, die Schulden sofort und ohne Gebühren zu tilgen und damit sämtliche Verpflichtungen aus dem Kreditvertrag für erledigt zu erklären.

Von Jürgen Lauterbach