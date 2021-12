Brandenburg/H

Die Angst vor der Zukunft gehört für Yvette und Alexander Scholl zum Alltag. Obwohl die Ersparnisse weg sind und die Sicherheit fehlt, baut die Familie den Brandenburger Weihnachtscircus für die Show „Back to Life“ am Wiesenweg auf.

Alexander (links) und Thomas Scholl bauen für den Brandenburger Weihnachtscircus auf. Quelle: André Großmann

Letzte Hoffnung

„Wir haben kein Geld mehr, um abzusagen. Wenn unser Team noch länger wartet, würden wir es nicht mehr schaffen, alles aufzubauen. Deshalb handeln wir mit der letzten Hoffnung, die wir noch haben. Wir sind seit zwei Jahren nicht aufgetreten und das tut weh. Wenn wir eine Absage erhalten sollten, würde ich vermutlich weinen. Ich bitte die Politiker nur um eins, um etwas Planungssicherheit“, sagt Yvette Scholl.

Erster Auftritt seit zwei Jahren

Am 22. Dezember plant das Team vom Brandenburger Weihnachtscircus den ersten Auftritt seit zwei Jahren. Die Shows sollen bis zum 9. Januar laufen. Yvette Scholl, ihre Kinder und Ehemann Alexander schlafen kaum noch. Sie verfolgen jeden Tag am TV die neue Corona-Lage und rufen fünf mal pro Woche die Mitarbeiter des Brandenburger Gesundheitsamts an.

„Wir warten immer wieder aufs Neue, doch niemand kann uns Genaueres sagen. Die Menschen dieser Stadt drücken uns die Daumen, dass wir durchhalten. Wir würden ihnen gern etwas zurückgeben, das ist neben Genthin unsere zweite Heimat“, sagt die 56-Jährige.

Werbung für mehr als 20.000 Euro

Zeitgleich baut ihr Mann Alexander mit den Söhnen Thomas und Mike das Zelt auf, doch es geht nicht voran, weil die Technik streikt. Bis zum nächsten Tag wollen sie das elf Meter hohe Zelt hochziehen, in dem die Artisten arbeiten könnten.

Das Comeback am Wiesenweg ist ihre letzte Chance. Sie haben ihre Ersparnisse in die Werbung investiert, insgesamt sind das mehr als 20.000 Euro für Plakate und Videoclips.

Angst vor dem Ende einer Branche

Sie wollen mit ihrer Branche nicht in Vergessenheit geraten, vermissen die Aufmerksamkeit und den Applaus der Zuschauer. „Wir haben Angst, dass unsere Berufung ausstirbt. Das ist für uns nicht nur ein Beruf, sondern unser Leben“, sagt Yvette Scholl.

Der Aufbau für den Brandenburger Weihnachtscircus hat begonnen. Quelle: André Großmann

Sekunden später verlässt sie den Wohnwagen und läuft über den Parkplatz, sie muss auf neue Gedanken kommen und abschalten. Sie und ihre Familie warten jetzt auf die neue Corona-Eindämmungsverordnung und hoffen, dass sie trotz steigender Infektionszahlen mit der 2G-Regel auftreten können.

Obwohl alle Schausteller geimpft sind, fürchten sie, dass eine 2G-Plus-Regel für Veranstaltungen Gäste abschrecken könnte. „Wir brauchen mindestens 200 Besucher, damit sich die Show wirtschaftlich lohnt. Dafür wären wir bereit fast alles zu tun. Vielleicht ist es ja irgendwie noch möglich“, sagt sie und blickt hinauf zu den Lichterketten des neuen Zirkuszelts.

Von André Großmann