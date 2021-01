Brandenburger ZF-Getriebewerk hat die Kurzarbeit hinter sich gelassen

Brandenburg/H

Das Werk der ZF Getriebe Brandenburg läuft seit Jahresbeginn wieder auf Hochtouren. „Bis zum Jahresende waren wir in Kurzarbeit, inzwischen arbeiten wir wieder voll“, bestätigt Geschäftsführer Markus Schmidt, der den größten Industriebetrieb in der Stadt seit zwei Jahren leitet.

Auch wenn das Werk seit Anfang Januar einen regulären Drei-Schicht-Betrieb fährt, ist Normalität selbstredend noch nicht wieder ganz eingekehrt. Das Ausgangsniveau aus der Zeit vor Corona könne vielleicht in zwei, drei Jahren wieder erreicht werden, heißt es.

Das Brandenburger Getriebewerk fährt „auf Sicht“. Das bedeutet, dass die Produktionsplanung für 2021 steht. Aber noch mitten in der Coronakrise für drei Jahre im Voraus zu planen, wie sonst üblich, ergibt vorerst keinen Sinn.

Konservative Planung

„Wir gehen zuversichtlich in das Jahr 2021“, versichert der Standortchef. Die Planung für 2021 bezeichnet er als „solide, konservativ“. Schmidt sieht gleichwohl Chancen, die eigenen Erwartungen in diesem Jahr zu übertreffen.

Zunächst einmal müssen die Getriebebauer, wie ihre Kollegen an anderen ZF-Standorten, einen Umsatzeinbruch verkraften. Der Geschäftsführer beziffert ihn auf rund 25 Prozent, in etwa so hoch wie in anderen Werken des ZF-Konzerns und in der Industrie insgesamt.

Zwischen Mitte März und Anfang Mai 2020 standen die Bänder im Brandenburger Werk still. Denn wegen Corona hatten die ZF-Kunden der Automobilindustrie ihre Produktion gedrosselt und ihre Werke zeitweise stillgelegt. Entsprechend weniger Getriebe als sonst haben sie im Jahr 2020 abgerufen.

Keine Infektionen im Werk

Der Brandenburger Industriebetrieb mit seinen mehr als 1500 Beschäftigten hat bisher keine Mitarbeiter verzeichnet, die sich im Werk mit dem gefährlichen Coronavirus angesteckt hätten. Gab es vereinzelt Infektionen, so waren sie auf das jeweilige private Umfeld zurückzuführen.

Geschäftsführung und Betriebsrat hatten sich frühzeitig verständigt, wie die Coronabestimmungen im Werk sicher umgesetzt werden können. Wie der Betriebsratsvorsitzende Sandro Hoffmann berichtet, besteht sogar schon seit zwei Jahren eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten.

Schub fürs mobile Arbeiten

Durch Corona wurde sie besonders aktuell. Die ZF-ler sprechen von einem großen Schub. Mobiles Arbeiten wird so weit genutzt wie möglich. Allerdings sieht man im Unternehmen auch die Kehrseite. Wer wochenlang nur zu Hause arbeitet, verliert womöglich ein Stück weit den direkten Kontakt zur Firma.

Eine solche „Entfremdung“ ist natürlich nicht im Interesse der Beteiligten. Aber es gibt Beispiele, dass abwechselnd ein Kollege zu Hause arbeitet und der andere im Werk. Dann hat er das Büro für sich.

Von Jürgen Lauterbach