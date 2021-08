Brandenburg/H

Die Wut hat sich angestaut. Bernhard S. (Name geändert) ist das nervtötende Klingeln an seiner Wohnungstür auf der Eigenen Scholle leid am Nachmittag des 11. Februar 2021. Diesmal will er die Kinder erwischen und zur Rede stellen wegen ihrer wiederholten Klingelstreiche.

Zweimal schrecken drei Jungen im Alter von neun und zehn Jahren den 69 Jahre alten Brandenburger Rentner an dem Nachmittag mit ihrem zweimaligen Klingeln auf. Diesmal läuft er ihnen hinterher und erwischt sie. Noch am gleichen Tag erstattet die Mutter eines Kindes Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Ende Juni erlässt das Amtsgericht Brandenburg an der Havel einen Strafbefehl. 600 Euro soll der Mann bezahlen, weil er zwei Kinder körperlich misshandelt und an der Gesundheit geschädigt habe.

Der beschuldigte Mann will diese Strafe nicht hinnehmen, sodass es zu einem Gerichtsverfahren kommen dürfte. Vor dem Amtsgericht Brandenburg wird zu klären sein, was geschehen ist nach dem Klingelstreich. Falls das Verfahren nicht noch eingestellt wird.

Der Polizei zufolge waren die drei Kinder an jenem Donnerstagnachmittag auf Klingeltour in den Straßen der Eigenen Scholle unterwegs. Bis zum Einfamilienhaus von Bernhard S. haben sie schon einige Adressen abgeklingelt. Doch dieser Bewohner will sich die ständigen Störungen nicht länger gefallen lassen.

Flucht in zwei Richtungen

Er kommt von hinten vors Haus und läuft auf das junge Trio zu. Zwei der Jungen rennen in die eine Richtung davon, der Dritte in die andere. Die beiden Jungen versuchen, sich hinter einem Auto zu verstecken. Doch ihr Verfolger entdeckt die kleinen Störenfriede.

Der Rentner soll sich die beiden Jungen vorgeknöpft haben. Wie genau, das wird in dem Strafprozess zu klären sein. Einer der zehnjährigen Jungen berichtet, der Fremde habe ihn am Schlafittchen gepackt und seinen gleichaltrigen Kumpel aufgefordert, hinterm Auto hervorzukommen.

Der beschuldigte Mann soll die beiden Kinder dann so geschüttelt haben, dass ihre Köpfe aneinandergestoßen sind. Ein Junge meint, das sei eher versehentlich passiert. Der andere hat erzählt, es sei Absicht gewesen.

Kopfschmerzen und Platzwunde

Der dritte Junge, der Jüngste, soll am Ende auch noch hinzugekommen sein und dann eine Kopfnuss erhalten haben, die aber keine Verletzung zur Folge hatte.

Die beiden Zehnjährigen haben Kopfschmerzen erlitten, einer von ihnen auch ein gerötetes Auge und eine kleine Platzwunde an der Lippe. Die Mutter des betreffenden Jungen erstattet jedenfalls Strafanzeige gegen Bernhard S.

Soweit bekannt bestreitet der Mann mithilfe eines Anwaltes, dass er die Kinder geschlagen und verletzt habe.

Klingelstreiche in Variationen

Klingelstreiche gibt es seit Generationen in verschiedenen Varianten. Nicht alle Kinder rennen gleich nach dem Klingeln fort. Einige versuchen, mithilfe eines Streichholzes ein Dauerklingeln zu erzielen. Andere sehen in dem Streich eine Art Mutprobe und bleiben nach dem Klingeln so lange vor der Tür stehen, bis der Bewohner öffnet.

Ein Kinderstreich ist in Deutschland natürlich nicht strafbar. Wird allerdings häufig oder in der Nacht geklingelt, kann es sich um eine Ruhestörung und Ordnungswidrigkeit handeln.

Von Jürgen Lauterbach