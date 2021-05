Brandenburg/H

Ein 38 Jahre alter Mann aus Brandenburg an der Havel hat sich am Sonntagnachmittag schwer daneben benommen und erhebliche Straftaten begangen. In der Neuendorfer Straße tauchte er unerwartet am Auto eines Bekannten seiner früheren Lebensgefährtin auf, berichtet die Polizei.

Die 44 Jahre alte Frau saß im Wagen und wollte gerade losfahren. Um das zu verhindern, habe ihre Ex sein Auto vor das Fahrzeug des Bekannten gestellt und es damit blockiert. Er sei dann ausgestiegen und habe unvermittelt auf den Bekannten eingeschlagen, bevor er sich seiner Ex-Freundin widmete.

Geflüchtet

Der beschuldigte Mann soll die massiv beleidigt und ihr die Handtasche entrissen haben. Weil sie sich wehrte, schlug der 38-jährige Beschuldigte auch ihr ins Gesicht, bevor er mit der Tasche flüchtete.

Die beiden Opfer blieben unverletzt zurück. Die Polizei traf den Verdächtigen nicht an seinem bekannten Aufenthaltsort an. Gegen den 38-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen Raubes, Körperverletzung und Beleidigung.

Von MAZ