Die Brandenburger wollen es in diesem Jahr besonders schön zuhause haben. Darauf lässt eine Umfrage unter hiesigen Blumenhändlern schließen. Die verkaufen größtenteils sehr gut und sehr viel – querbeet durch die gesamte Winterwunderwelt.

Das bestätigt unter anderem Nina Pfaff von Fliedners Blumenland in der Belziger Chaussee. Spätestens seit der Adventsausstellung am 21. November brummt der Laden. Von Umsatzeinbußen durch die Corona-Krise keine Spur, eher im Gegenteil. Bei Fliedners gibt es Sträuße in allen Variationen, viele davon in rot. „Das läuft immer.“ Sonst dominieren Grün, Cremeweiß, Natur und Rosa als Hauptfarben im Blumenland.

Naturgestecke sind gefragt

Diese Farbpalette findet sich in den meisten Läden wieder. „Die Naturgestecke waren sehr gefragt. Weniger Glanz und Glamour“, heißt es aus dem Team bei Blumen-Hampel in der Steinstraße. Dort ziehen außerdem nach wie vor die Klassiker wie Amaryllis und Weihnachtsstern.

Einer der Lieblinge ist dennoch überraschend ungewöhnlich: Santas Briefkasten als rotes Deko-Prachtstück in amerikanischen Stil. Zumal der nicht nur hübsch rumstehen und Briefe beherbergen kann, wie es scheint. „Eine Kundin hat ihn als Katzenversteck gekauft.“

Natürliche Arrangements in Verbindung mit rostigen Dekoelementen sind beim Blumenhandel Zahn in der Hauptstraße sehr beliebt. Dort lässt sich aber zusätzlich noch ein Trend ausmachen: Sind Strauß oder Gesteck mit Lichtern verziert, kommt das besonders gut an. „Wir haben noch nie so viele Lichterketten wie dieses Jahr verkauft“, verrät Inhaberin Elisabeth Zahn. „Im Dürerhaus zusätzlich viele Sterne.“

Engel als Hoffnungsträger

„Man merkt, dass die Menschen auf der Suche nach Licht und Besinnlichkeit sind“, sagt sie und ist überzeugt. „Viele sehnen sich danach, es sich zuhause schön zu machen, sich gemütliche Ecken zu schaffen.“

Außerdem gehen Massen an Engeln über den Ladentisch, stellt Elisabeth Zahn fest. „Ich glaube, die sind Hoffnungsträger.“

Beim Dekotypen Sebastian Mohnke in der Hauptstraße sind Engel tatsächlich der Verkaufsschlager, stellt er selbst ein wenig überrascht fest. „In sämtlichen Varianten und Formen. Ich habe alle Sorten nachkaufen müssen.“

Auch ansonsten brummt es in seinem Pop-up-Store, der seit Ende November geöffnet ist. „Ich habe das Gefühl, dass deutlich mehr für Dekoration ausgegeben wird.“

„Ich hatte eine Kundin, die hat sich geärgert, dass sie nicht schon vorher bei mir war. Die hat über 1000 Euro für Deko ausgegeben, weil sie ja nicht in den Urlaub gefahren ist. Irgendwann hat ihr Mann dann aber gesagt, es reicht“, erzählt Sebastian Mohnke.

Gern auch außergewöhnlich

Eben diese Kundin hatte eine ungewöhnliche Kreation von ihm im Blick – ein wildes Geflecht aus Kugeln, Flauschbällen und Engelshaar in Gold und Lila. Wäre der Farbton ein anderer, wäre das Arrangement vermutlich schon längst weg. „Pink ist ganz doll gekauft worden“, sagt Sebastian Mohnke.

Jetzt hängt kaum noch etwas Rosafarbenes im Laden, bis auf ein glitzernder Kranz und ein ebenso glitzernder Wichtel. Originelle Wichtel als Geflecht aus Tannenzweigen und Moos, garniert mit Weihnachtskugelnasen, gibt es ebenfalls im Laden.

„Es darf gern auch außergewöhnlich sein“, macht Sebastian Mohnke klar. Kein Wunder also, dass zum Beispiel Pfauenfedern in so gut wie jedem Geschäft die Weihnachtsdeko zieren. Ein wenig Exotik peppt die Klassik auf. So wie beim aktuellen „Strauß der Woche“ im Blumenhandel Zahn oder beim Gesteck in der Blumengalerie von Nicole Dignas in der Wilhelmsdorfer Straße.

Viele Kleinigkeiten

Dort thront außerdem ein pummeliges, vollbusiges Engelchen in grünem Glitzerkleid auf einem ebenso glitzernden Tortenkranz. Und drollige Tierfiguren – wie Dackel, die als Geschenketräger unterwegs sind – tummeln sich auf den Tischen.

Eben solche Kleinigkeiten, die Kunden momentan ebenfalls gern wollen. „Es fragen viele nach Geschenkideen und kleinen Mitbringseln“, erzählt Dekotyp Sebastian Mohnke.

Weil die Nachfrage teilweise so groß ist, bitten die Geschäftsinhaber darum, spätestens jetzt Bestellungen für Weihnachten aufzugeben. Damit alle in den Genuss einer hübsch dekorierten Wohnung kommen können.

Von Antje Preuschoff